फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   India News ›   Rain Kerala: Meteorological Department issues yellow alert six districts; what appeal was made to the public

केरल में बारिश का कहर: मौसम विभाग ने छह जिलों में जारी किया येलो अलर्ट, लोगों से की क्या अपील?

Mon, 21 Sep 2026 09:22 AM IST
अस्मिता त्रिपाठी एएनआई, तिरुवनंतपुरम
एएनआई, तिरुवनंतपुरम Published by: अस्मिता त्रिपाठी Updated Mon, 21 Sep 2026 09:22 AM IST
सार

केरल में मौसम का मिजाज बदला हुआ है। मौसम विभाग ने राज्य में भारी बारिश को लेकर चेतावनी जारी की है। आने वाले दिनों में कई इलाकों में बारिश जारी रहने का अनुमान है। आइए जानते हैं कि मौसम विभाग ने लोगों से क्या अपील की है? 

विज्ञापन
Rain Kerala: Meteorological Department issues yellow alert six districts; what appeal was made to the public
केरल के छह जिलों में येलो अलर्ट - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

भारत मौसम विज्ञान विभाग ( आईएमडी) ने केरल के छह जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग ने सोमवार को पथानामथिट्टा, कोट्टायम, अलाप्पुझा, एर्नाकुलम, इडुक्की और त्रिशूर में कहीं-कहीं भारी बारिश का अनुमान लगाया है।

विज्ञापन


आईएमडी ने क्या बताया है? 
सोमवार सुबह 7 बजे तिरुवनंतपुरम में आईएमडी के मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से जारी जिलेवार बारिश के पूर्वानुमान के अनुसार, छह जिलों में कहीं-कहीं भारी बारिश होने की संभावना है। यह पूर्वानुमान 21 से 25 सितंबर तक केरल और लक्षद्वीप के लिए है।
विज्ञापन


येलो अलर्ट का मतलब क्या होता है? 
आईएमडी ने 24 घंटे की अवधि में 64.5 मिमी से 115.5 मिमी के बीच होने वाली बारिश को भारी बारिश की श्रेणी में रखा है। येलो अलर्ट का मतलब है कि लोगों और अधिकारियों को मौसम से जुड़ी दिक्कतों के प्रति सतर्क रहना चाहिए और आधिकारिक सलाह का पालन करना चाहिए।
विज्ञापन
विज्ञापन


यह बारिश का अनुमान केरल में जारी मौसमी गतिविधियों के बीच आया है, जहां अधिकारी भारी बारिश और उससे जुड़े मौसम के हालात पर नज़र रखे हुए हैं। पहाड़ी और निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को स्थानीय प्रशासन और आपदा प्रबंधन अधिकारियों के निर्देशों का पालन करने की सलाह दी गई है। (ANI)

केरल के अन्य इलाके में कैसा रहेगा मौसम? 
मौसम विभाग ने पूर्वानुमान अवधि के दौरान केरल के कई अन्य जिलों में हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान लगाया है। राज्य के कुछ हिस्सों में आने वाले दिनों में भी बारिश जारी रहने की संभावना है, हालांकि जिलों के अनुसार बारिश की तीव्रता और वितरण अलग-अलग होगा।


लोगों से क्या अपील की गई है? 
लोगों को सलाह दी गई है कि वे मौसम की जानकारी से अपडेट रहें और जलभराव, भूस्खलन और बारिश से जुड़ी अन्य समस्याओं की आशंका वाले इलाकों में सावधानी बरतें। यह बारिश का अनुमान केरल में जारी मौसमी गतिविधियों के बीच आया है, जहां अधिकारी भारी बारिश और उससे जुड़े मौसम के हालात पर नजर रखे हुए हैं। पहाड़ी और निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को स्थानीय प्रशासन और आपदा प्रबंधन अधिकारियों के निर्देशों का पालन करने की सलाह दी गई है। 

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News apps, iOS Hindi News apps और Amarujala Hindi News apps अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed