केरल में बारिश का कहर: मौसम विभाग ने छह जिलों में जारी किया येलो अलर्ट, लोगों से की क्या अपील?

भारत मौसम विज्ञान विभाग ( आईएमडी) ने केरल के छह जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग ने सोमवार को पथानामथिट्टा, कोट्टायम, अलाप्पुझा, एर्नाकुलम, इडुक्की और त्रिशूर में कहीं-कहीं भारी बारिश का अनुमान लगाया है।

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सोमवार सुबह 7 बजे तिरुवनंतपुरम में आईएमडी के मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से जारी जिलेवार बारिश के पूर्वानुमान के अनुसार, छह जिलों में कहीं-कहीं भारी बारिश होने की संभावना है। यह पूर्वानुमान 21 से 25 सितंबर तक केरल और लक्षद्वीप के लिए है।आईएमडी ने 24 घंटे की अवधि में 64.5 मिमी से 115.5 मिमी के बीच होने वाली बारिश को भारी बारिश की श्रेणी में रखा है। येलो अलर्ट का मतलब है कि लोगों और अधिकारियों को मौसम से जुड़ी दिक्कतों के प्रति सतर्क रहना चाहिए और आधिकारिक सलाह का पालन करना चाहिए।यह बारिश का अनुमान केरल में जारी मौसमी गतिविधियों के बीच आया है, जहां अधिकारी भारी बारिश और उससे जुड़े मौसम के हालात पर नज़र रखे हुए हैं। पहाड़ी और निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को स्थानीय प्रशासन और आपदा प्रबंधन अधिकारियों के निर्देशों का पालन करने की सलाह दी गई है। (ANI)मौसम विभाग ने पूर्वानुमान अवधि के दौरान केरल के कई अन्य जिलों में हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान लगाया है। राज्य के कुछ हिस्सों में आने वाले दिनों में भी बारिश जारी रहने की संभावना है, हालांकि जिलों के अनुसार बारिश की तीव्रता और वितरण अलग-अलग होगा।लोगों को सलाह दी गई है कि वे मौसम की जानकारी से अपडेट रहें और जलभराव, भूस्खलन और बारिश से जुड़ी अन्य समस्याओं की आशंका वाले इलाकों में सावधानी बरतें। यह बारिश का अनुमान केरल में जारी मौसमी गतिविधियों के बीच आया है, जहां अधिकारी भारी बारिश और उससे जुड़े मौसम के हालात पर नजर रखे हुए हैं। पहाड़ी और निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को स्थानीय प्रशासन और आपदा प्रबंधन अधिकारियों के निर्देशों का पालन करने की सलाह दी गई है।