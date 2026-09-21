बंगलूरू: पॉक्सो के आरोपी शिक्षक ने तीसरी मंजिल से लगाई छलांग, सीसीटीवी में कैद हुई घटना; क्या बोली पुलिस?

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पुलिस के मुताबिक, घटना रविवार को रामनगर स्थित बंगलूरू दक्षिण जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय परिसर में हुई। घटना का एक सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है। इसमें आरोपी एक कांस्टेबल को धक्का देकर रेलिंग की ओर भागता और तीसरी मंजिल से नीचे कूदता दिखाई दे रहा है।पुलिस ने बताया कि स्कूल में कई बच्चों के यौन शोषण के आरोप में मिली शिकायत के बाद आरोपी को शनिवार शाम गिरफ्तार किया गया था। शिकायत के आधार पर उसके खिलाफ यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम यानी पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था।एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि गिरफ्तारी के बाद आरोपी का सरकारी अस्पताल में चिकित्सकीय परीक्षण कराया गया था। इसके बाद रविवार को आगे की कानूनी प्रक्रिया के लिए उसे पुलिस अधीक्षक कार्यालय लाया गया था। यहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेजा जाना था।अधिकारी के मुताबिक, आरोपी को भवन की तीसरी मंजिल पर स्थित मेजरमेंट कलेक्शन यूनिट में फिंगरप्रिंट दर्ज कराने के लिए ले जाया गया था। प्रक्रिया पूरी होने के बाद उसे पुलिस वाहन की ओर ले जाया जा रहा था। इसी दौरान उसने साथ मौजूद एक कांस्टेबल को कथित तौर पर धक्का दिया और भवन की तीसरी मंजिल से नीचे कूद गया।पुलिस के अनुसार, गिरने से शिक्षक को गंभीर चोटें आईं। उसे जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां बाद में उसकी मौत हो गई। मामले में आगे की जांच जारी है।