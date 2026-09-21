फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   India News ›   pocso-accused-teacher-dies-after-jumping-from-sp-office-building-bengaluru

बंगलूरू: पॉक्सो के आरोपी शिक्षक ने तीसरी मंजिल से लगाई छलांग, सीसीटीवी में कैद हुई घटना; क्या बोली पुलिस?

Mon, 21 Sep 2026 09:31 AM IST
देवेश त्रिपाठी पीटीआई, बंगलूरू
पीटीआई, बंगलूरू Published by: देवेश त्रिपाठी Updated Mon, 21 Sep 2026 09:31 AM IST
सार

बंगलूरू दक्षिण जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय परिसर में पॉक्सो मामले के आरोपी शिक्षक की मौत हो गई। 49 वर्षीय शशिधर को स्कूल के कई बच्चों के यौन शोषण के आरोप में शनिवार को गिरफ्तार किया गया था। रविवार को उसे एसपी कार्यालय लाया गया था, यहां उसने एक कांस्टेबल को कथित तौर पर धक्का दिया और तीसरी मंजिल से छलांग लगा दी।

विज्ञापन
pocso-accused-teacher-dies-after-jumping-from-sp-office-building-bengaluru
फिंगरप्रिंट के लिए ले जाया गया था POCSO आरोपी शिक्षक - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

कर्नाटक के बंगलूरू में बच्चों के यौन शोषण के आरोप में गिरफ्तार 49 वर्षीय शिक्षक की पुलिस अधीक्षक कार्यालय परिसर की तीसरी मंजिल से गिरने के बाद मौत हो गई। पुलिस ने सोमवार को यह जानकारी दी। मृतक की पहचान विजयनगर जिले के रहने वाले शशिधर के रूप में हुई है। वह चन्नापटना तालुक के एक निजी स्कूल में शारीरिक शिक्षा शिक्षक के तौर पर काम करता था।
विज्ञापन


पुलिस के मुताबिक, घटना रविवार को रामनगर स्थित बंगलूरू दक्षिण जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय परिसर में हुई। घटना का एक सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है। इसमें आरोपी एक कांस्टेबल को धक्का देकर रेलिंग की ओर भागता और तीसरी मंजिल से नीचे कूदता दिखाई दे रहा है।
विज्ञापन


न्यायिक हिरासत में भेजने की तैयारी में जुटी थी पुलिस
पुलिस ने बताया कि स्कूल में कई बच्चों के यौन शोषण के आरोप में मिली शिकायत के बाद आरोपी को शनिवार शाम गिरफ्तार किया गया था। शिकायत के आधार पर उसके खिलाफ यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम यानी पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था। 
विज्ञापन
विज्ञापन


एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि गिरफ्तारी के बाद आरोपी का सरकारी अस्पताल में चिकित्सकीय परीक्षण कराया गया था। इसके बाद रविवार को आगे की कानूनी प्रक्रिया के लिए उसे पुलिस अधीक्षक कार्यालय लाया गया था। यहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेजा जाना था।


आरोपी तीसरी मंजिल पर कैसे पहुंचा?
अधिकारी के मुताबिक, आरोपी को भवन की तीसरी मंजिल पर स्थित मेजरमेंट कलेक्शन यूनिट में फिंगरप्रिंट दर्ज कराने के लिए ले जाया गया था। प्रक्रिया पूरी होने के बाद उसे पुलिस वाहन की ओर ले जाया जा रहा था। इसी दौरान उसने साथ मौजूद एक कांस्टेबल को कथित तौर पर धक्का दिया और भवन की तीसरी मंजिल से नीचे कूद गया।

पुलिस के अनुसार, गिरने से शिक्षक को गंभीर चोटें आईं। उसे जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां बाद में उसकी मौत हो गई। मामले में आगे की जांच जारी है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News apps, iOS Hindi News apps और Amarujala Hindi News apps अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed