जालना नगर निगम में बड़ी कार्रवाई: कांग्रेस नेता की आरटीआई पर इंजीनियर समेत दो कर्मचारी सस्पेंड, क्या हैं आरोप?

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आदेश में कहा गया है कि प्रथम दृष्टया बेकार हो चुकी गाड़ियों की नीलामी में देरी, कचरा उठाने वाली गाड़ियों की मरम्मत और रखरखाव और कचरा उठाने वाली छोटी इलेक्ट्रिक गाड़ियों की खरीद और टेंडरिंग में कई कमियां पाई गई। आदेश में आगे कहा गया है कि डीजल बिल, ईंधन की खपत के रिकॉर्ड और गाड़ियों की लॉगबुक में भी गड़बड़ियां पाई गईं, जबकि कई महत्वपूर्ण बिल, फाइलें और प्रस्ताव कथित तौर पर वरिष्ठ अधिकारियों को आखिरी समय में या देरी से सौंपे गए थे।खबरों के अनुसार, कटारे ने कुछ कामों में देरी के लिए राजनीतिक दबाव का हवाला दिया था। आदेश में कहा गया है कि विभागीय जांच के दौरान इस दावे की सच्चाई और पृष्ठभूमि, सहायक रिकॉर्ड और प्रशासनिक निर्णय लेने की प्रक्रिया पर इसके असर की जांच की जाएगी। अधिकारी ने बताया कि इन कथित अनियमितताओं की जांच जालना शहर कांग्रेस के महासचिव वसीम खान पठान की शिकायत पर की गई, जिन्होंने सूचना का अधिकार (आरटीआई) कानून के तहत विभाग के कामकाज के बारे में जानकारी मांगी थी।