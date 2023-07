Shashi Tharoor: विदेश मंत्री को दिया था शांत रहने का सुझाव, उल्टा पड़ा दांव तो दी सफाई; जयशंकर को बताया दोस्त

अब बयान पर दे रहे सफाई

थरूर ने शुक्रवार को जयशंकर को शांत रहने वाली सलाह को लेकर सफाई पेश की। उन्होंने कहा कि मेरे बयानों को गलत समझा गया। उन्होंने ट्वीट किया कि मुझे मेरे कुछ दोस्तों ने ट्रोल्स भेजे हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि मैंने विदेश मंत्री को उनकी खलिस्तानियों पर दी गई टिप्पणी को लेकर शांत रहने को कहा। जबकि ऐसा कुछ नहीं है।



Friends have forwarded me a message doing the rounds from the usual trolls claiming that my advice to EAM @DrSJaishankar to “cool it” was over his reaction to the incident of the Khalistanis pulling our flag down outside the Indian Embassy.



It wasn’t.



When that incident…