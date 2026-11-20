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2024 के लोकसभा चुनावों के लिए कांग्रेस के घोषणापत्र का जिक्र करते हुए, सांसद ने कहा, '2024 के लोकसभा चुनावों के लिए 'न्याय पत्र' हमारा घोषणापत्र था। इसमें अर्थव्यवस्था से जुड़ी हमारी चुनौतियों पर विस्तार से चर्चा की गई थी। इस न्याय पत्र में हमने बताया था कि 2014 से वेतन, रोजगार और निजी निवेश में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। 2014 के बाद से असमानताएं बढ़ी हैं। प्रधानमंत्री ने इस न्याय पत्र को लेकर हमारी कड़ी आलोचना की थी। उस समय, प्रधानमंत्री खुद को 'नॉन-बायोलॉजिकल' कहते थे। उन्होंने कहा था कि यह न्याय पत्र 'अर्बन नक्सल' सोच से भरा हुआ है। अब वे 'दिमागी नक्सल' शब्द का इस्तेमाल करते हैं।'उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने देश के लिए संपत्ति सृजन करने वालों का अपमान किया है। उनका सम्मान नहीं किया है। कल प्रधानमंत्री ने फिक्की को संबोधित किया। फिक्की के सौ साल पूरे होने का जश्न मनाया जा रहा है। वे औद्योगिक जगत की एक प्रमुख हस्ती थे। हम उन्हें सौ वर्षों से जानते हैं। और उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में भी भूमिका निभाई थी।जयराम रमेश ने दावा किया कि प्रधानमंत्री ने ऐसी बातें इसलिए कहीं क्योंकि वे अर्थव्यवस्था की स्थिति को लेकर घबराए हुए हैं। 'उनके बोलने के तरीके से यह बिल्कुल साफ है कि प्रधानमंत्री घबराए हुए हैं। प्रधानमंत्री हताश, चिंतित और निराश हैं। उन्होंने संपत्ति सृजन करने वालों पर जिस तरह से हमला किया, वही आरोप उन्होंने हम पर लगाए थे। उन्होंने वही बातें दोहराईं जो हमने अपने 'न्याय पत्र' में कही थीं। उन्होंने 'अर्बन नक्सल' वाली मानसिकता के साथ उन पर जुबानी हमला किया और उन पर आरोप लगाए।उन्होंने बताया कि चीन के साथ भारत का व्यापार घाटा रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। रमेश ने कहा कि इससे देश भर के लाखों छोटे और मध्यम उद्यमों को सीधा नुकसान पहुंचा है। उन्होंने कहा, 'नोटबंदी जैसे आत्मघाती फैसले से अर्थव्यवस्था को पहले ही बड़ा झटका लग चुका था। इसके बाद, उन्होंने देश की अर्थव्यवस्था पर एक जटिल और उलझा हुआ जीएसटी (वस्तु एवं सेवा कर) थोप दिया। छोटे व्यवसायों के मालिक आज भी इस व्यवस्था से पैदा हुई मुश्किलों से जूझ रहे हैं।'उनकी यह टिप्पणी प्रधानमंत्री मोदी के उस बयान के एक दिन बाद आई है, जिसमें उन्होंने उद्योग जगत के नेताओं से सवाल किया था कि सरकार द्वारा दी गई टैक्स छूट के बावजूद नौकरियां क्यों नहीं पैदा हुईं और वेतन क्यों नहीं बढ़ा। उन्होंने व्यवसायों को चुनौती दी कि वे उपभोक्ताओं की बढ़ी हुई क्रय शक्ति का इस्तेमाल अधिक रोजगार पैदा करने और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाने में करें।