07:57 AM, 20-Nov-2026 चक्रवात अकवन के चलते 3 लाख से अधिक लोग सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट चक्रवाती तूफान अकवन के खतरे को देखते हुए ओडिशा के 20 जिलों में बड़े पैमाने पर निकासी और राहत इंतजाम किए गए हैं, जिसके तहत अब तक 3 लाख से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा चुका है। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने बताया कि सुरक्षित आश्रय स्थलों में 4,170 गर्भवती महिलाओं को शिफ्ट किया गया है, जिनमें से 1,317 महिलाएं नवजात शिशुओं को जन्म दे चुकी हैं, वहीं राज्य में कुल 9,341 साइक्लोन शेल्टर तैयार रखे गए हैं जिनमें से 2,623 सक्रिय हो चुके हैं। इसके अलावा ओआरएसएसी के माध्यम से गंजम, गजपति, रायगढ़ा, कंधमाल, मलकानगिरि और कोरापुट समेत छह जिलों के 941 भूस्खलन संभावित गांवों की पहचान कर लोगों को हटाने की व्यवस्था की गई है। चक्रवाती तूफान अकवन के खतरे को देखते हुए ओडिशा के 20 जिलों में बड़े पैमाने पर निकासी और राहत इंतजाम किए गए हैं, जिसके तहत अब तक 3 लाख से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा चुका है। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने बताया कि सुरक्षित आश्रय स्थलों में 4,170 गर्भवती महिलाओं को शिफ्ट किया गया है, जिनमें से 1,317 महिलाएं नवजात शिशुओं को जन्म दे चुकी हैं, वहीं राज्य में कुल 9,341 साइक्लोन शेल्टर तैयार रखे गए हैं जिनमें से 2,623 सक्रिय हो चुके हैं। इसके अलावा ओआरएसएसी के माध्यम से गंजम, गजपति, रायगढ़ा, कंधमाल, मलकानगिरि और कोरापुट समेत छह जिलों के 941 भूस्खलन संभावित गांवों की पहचान कर लोगों को हटाने की व्यवस्था की गई है।

07:55 AM, 20-Nov-2026 चक्रवात अकवन का असर: 47 ट्रेनें रद्द और 28 के समय में बदलाव ओडिशा में चक्रवात 'अकवन' के मद्देनजर राज्य सरकार और प्रशासन ने व्यापक तैयारियां तेज कर दी हैं, जिसके तहत एहतियात के तौर पर 47 ट्रेनों को रद्द किया गया है और 28 ट्रेनों को पुनर्निर्धारित किया गया है। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने चक्रवात की तैयारियों को लेकर उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की, जिसमें बताया गया कि भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार यह तूफान शुक्रवार दोपहर गोपालपुर के पास हरिपुर में तट से टकरा सकता है। आपातकालीन बचाव और राहत कार्यों के लिए भारतीय तटरक्षक बल और रेल समन्वय सेल सक्रिय रखे गए हैं, जबकि निर्बाध संचार व्यवस्था के लिए 17 सैटेलाइट फोन, सेल्स ऑन व्हील्स और दूरसंचार बैकअप की व्यवस्था भी की गई है। ओडिशा में चक्रवात 'अकवन' के मद्देनजर राज्य सरकार और प्रशासन ने व्यापक तैयारियां तेज कर दी हैं, जिसके तहत एहतियात के तौर पर 47 ट्रेनों को रद्द किया गया है और 28 ट्रेनों को पुनर्निर्धारित किया गया है। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने चक्रवात की तैयारियों को लेकर उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की, जिसमें बताया गया कि भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार यह तूफान शुक्रवार दोपहर गोपालपुर के पास हरिपुर में तट से टकरा सकता है। आपातकालीन बचाव और राहत कार्यों के लिए भारतीय तटरक्षक बल और रेल समन्वय सेल सक्रिय रखे गए हैं, जबकि निर्बाध संचार व्यवस्था के लिए 17 सैटेलाइट फोन, सेल्स ऑन व्हील्स और दूरसंचार बैकअप की व्यवस्था भी की गई है।

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07:23 AM, 20-Nov-2026 तटीय इलाकों में शुरू हुआ तूफान का असर मौसम विभाग की ताजा सैटेलाइट तस्वीरों से पता चला है कि चक्रवात का असर तटीय इलाकों में दिखने लगा है। तूफान से जुड़े बादलों का समूह उत्तर आंध्र प्रदेश और दक्षिण ओडिशा के तटीय क्षेत्र में पहुंच गया है। इसके साथ ही जमीन पर इसका असर दिखाई देने लगा है। चक्रवात की लगातार निगरानी की जा रही है। इसके लिए विशाखापत्तनम और गोपालपुर स्थित डॉप्लर वेदर रडार (डीडब्लयूआर) की मदद ली जा रही है।



मुख्यमंत्री ने रातभर की स्थिति की समीक्षा

चक्रवात के तट के करीब पहुंचने के बीच ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने गुरुवार रात करीब 11 बजे से शुक्रवार तड़के 1:30 बजे तक विशेष राहत आयुक्त (एसआरसी) के कार्यालय में स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने करीब ढाई घंटे से अधिक समय तक अधिकारियों के साथ बैठक की।



इस दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से सीधे बातचीत की और निर्देश दिया कि प्रभावित इलाकों के लोगों तक हर जरूरी सहायता पहुंचाई जाए। उन्होंने अधिकारियों को जानमाल के नुकसान को शून्य रखने के लक्ष्य के साथ सभी जरूरी कदम उठाने को कहा। मुख्यमंत्री रात करीब 1:35 बजे बारिश के बीच अपने आवास लौटे।



भुवनेश्वर में तेज बारिश और हवाओं का असर

चक्रवात का शुरुआती असर राजधानी भुवनेश्वर में भी दिखाई देने लगा। शुक्रवार तड़के करीब 1 बजे से यहां तेज बारिश के साथ झोंकेदार हवाएं चलने लगीं। तट से तूफान के टकराने की आशंका के बीच मौसम में पहले से ही बदलाव देखने को मिला। मौसम विभाग की ताजा सैटेलाइट तस्वीरों से पता चला है कि चक्रवात का असर तटीय इलाकों में दिखने लगा है। तूफान से जुड़े बादलों का समूह उत्तर आंध्र प्रदेश और दक्षिण ओडिशा के तटीय क्षेत्र में पहुंच गया है। इसके साथ ही जमीन पर इसका असर दिखाई देने लगा है। चक्रवात की लगातार निगरानी की जा रही है। इसके लिए विशाखापत्तनम और गोपालपुर स्थित डॉप्लर वेदर रडार (डीडब्लयूआर) की मदद ली जा रही है।चक्रवात के तट के करीब पहुंचने के बीच ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने गुरुवार रात करीब 11 बजे से शुक्रवार तड़के 1:30 बजे तक विशेष राहत आयुक्त (एसआरसी) के कार्यालय में स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने करीब ढाई घंटे से अधिक समय तक अधिकारियों के साथ बैठक की।इस दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से सीधे बातचीत की और निर्देश दिया कि प्रभावित इलाकों के लोगों तक हर जरूरी सहायता पहुंचाई जाए। उन्होंने अधिकारियों को जानमाल के नुकसान को शून्य रखने के लक्ष्य के साथ सभी जरूरी कदम उठाने को कहा। मुख्यमंत्री रात करीब 1:35 बजे बारिश के बीच अपने आवास लौटे।चक्रवात का शुरुआती असर राजधानी भुवनेश्वर में भी दिखाई देने लगा। शुक्रवार तड़के करीब 1 बजे से यहां तेज बारिश के साथ झोंकेदार हवाएं चलने लगीं। तट से तूफान के टकराने की आशंका के बीच मौसम में पहले से ही बदलाव देखने को मिला।