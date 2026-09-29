इसरो की बड़ी तैयारी: अंतरिक्ष में काम करने वाली निजी कंपनियों के लिए बनेगा 'जीरो-डिफेक्ट' मानक, रखी जाएगी नजर

अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी कंपनियों की भागीदारी बढ़ रही है। जुलाई 2026 तक सरकार की तरफ से निजी संस्थाओं को अंतरिक्ष गतिविधियों के लिए 105 मंजूरियां दी जा चुकी हैं। अब ये कंपनियां उपग्रह और दूसरे अंतरिक्ष उपकरण बनाने में भी बड़ी भूमिका निभा रही हैं। ऐसे में इसरो ने गुणवत्ता को लेकर अपना फोकस बढ़ाया है। इसरो के साथ काम करने वाली कंपनियों को तय गुणवत्ता मानकों पर खरा उतरना होगा। उपकरण के डिजाइन से लेकर परीक्षण और अंतरिक्ष में काम करने तक उसकी गुणवत्ता पर नजर रहेगी। मतलब अब इसरो अंतरिक्ष में जाने वाले वैज्ञानिक उपकरणों और उनसे मिलने वाले आंकड़ों को 'जीरो-डिफेक्ट' बनाने की तैयारी कर रहा है। मकसद साफ है अंतरिक्ष में पहुंचने के बाद उपकरण में खराबी की गुंजाइश न्यूनतम हो और उससे मिलने वाला डेटा भरोसेमंद रहे।

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