इंडिगो प्लेन की हार्ड लैंडिंग: वडोदरा से आए विमान को दिल्ली में जांच के लिए रोका, इंदौर के यात्री हुए परेशान

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वडोदरा से दिल्ली आने वाली इस उड़ान ने शनिवार शाम 5:47 बजे उड़ान भरी और शाम 7:35 बजे दिल्ली में लैंडिंग की। प्राप्त जानकारी के मुताबिक, विमान की लैंडिंग सामान्य से अधिक जोरदार थी। इसके बाद एयरलाइन ने विमान की विस्तृत जांच कराने का फैसला लिया।वडोदरा से आने वाली इंडिगो की उड़ान पहले से ही निर्धारित समय से 52 मिनट की देरी से रवाना हुई थी। दिल्ली पहुंचने पर भी यह अपने नियमित शेड्यूल से 55 मिनट पीछे थी। इसी विमान को बाद में दिल्ली से इंदौर के लिए रवाना होना था।इंदौर जाने वाले यात्रियों को टर्मिनल के गेट नंबर 31 से बसों में बैठाकर विमान की ओर भेजा जा चुका था। हालांकि, हार्ड लैंडिंग के बाद विमान की जांच का फैसला होने से यात्रियों को बसों से उतरने की अनुमति नहीं दी गई। इसके चलते इंदौर जाने वाली उड़ान में और देरी होती रही।जब कोई विमान रनवे पर सामान्य से अधिक जोर या बल के साथ उतरता है, तो उसे हार्ड लैंडिंग कहा जाता है। ऐसा विमान के नीचे आने की गति अधिक होने या लैंडिंग के दौरान उस पर अपेक्षाकृत ज्यादा बल पड़ने के कारण हो सकता है। इसके पीछे कई तकनीकी कारण भी हो सकते हैं। इस मामले में इंडिगो की ओर से खबर लिखे जाने तक कोई बयान जारी नहीं किया गया था।