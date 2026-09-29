हवा में सवा घंटे अटकी जान: दिल्ली से मुंबई जा रही फ्लाइट की लैंडिंग टली, खराब मौसम के चलते विमान सूरत डायवर्ट

दिल्ली से मुंबई जा रही इंडिगो की फ्लाइट 6E 864 को खराब मौसम और टर्बुलेंस के कारण मुंबई में लैंड नहीं कराया जा सका। विमान को शाम करीब 5:45 बजे मुंबई पहुंचना था, लेकिन मौसम खराब होने के चलते निर्धारित समय पर लैंडिंग नहीं हो पाई।

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जानकारी के मुताबिक, मुंबई में विमान को उतारने की कोशिश की गई, लेकिन खराब मौसम और हवा में तेज हलचल (टर्बुलेंस) के कारण लैंडिंग संभव नहीं हो सकी। इसके बाद फ्लाइट करीब सवा घंटे तक हवा में रही। हालात को देखते हुए विमान को मुंबई के बजाय सूरत एयरपोर्ट की ओर डायवर्ट किया गया, जहां उसे उतारा गया। फिलहाल यात्री सूरत एयरपोर्ट पर हैं और मुंबई जाने के लिए आगे की जानकारी का इंतजार कर रहे हैं। अभी तक कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई है। रात के 8 बज चुके हैं, लेकिन फ्लाइट अभी भी सूरत एयरपोर्ट पर हैं।