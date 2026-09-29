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हवा में सवा घंटे अटकी जान: दिल्ली से मुंबई जा रही फ्लाइट की लैंडिंग टली, खराब मौसम के चलते विमान सूरत डायवर्ट

Tue, 29 Sep 2026 07:18 PM IST
शिवम गर्ग न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: शिवम गर्ग Updated Tue, 29 Sep 2026 07:18 PM IST
सार

दिल्ली से मुंबई जा रही इंडिगो की फ्लाइट खराब मौसम और टर्बुलेंस के कारण मुंबई में लैंड नहीं कर सकी। विमान करीब सवा घंटे हवा में रहा, जिसके बाद उसे सूरत एयरपोर्ट पर उतारा गया। 

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IndiGo Delhi-Mumbai Flight Diverted to Surat Due to Bad Weather and Turbulence
सूरत एयरपोर्ट पर आपात लैंडिंग - फोटो : Amar Ujala Graphics

विस्तार
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दिल्ली से मुंबई जा रही इंडिगो की फ्लाइट 6E 864 को खराब मौसम और टर्बुलेंस के कारण मुंबई में लैंड नहीं कराया जा सका। विमान को शाम करीब 5:45 बजे मुंबई पहुंचना था, लेकिन मौसम खराब होने के चलते निर्धारित समय पर लैंडिंग नहीं हो पाई।

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जानकारी के मुताबिक, मुंबई में विमान को उतारने की कोशिश की गई, लेकिन खराब मौसम और हवा में तेज हलचल (टर्बुलेंस) के कारण लैंडिंग संभव नहीं हो सकी। इसके बाद फ्लाइट करीब सवा घंटे तक हवा में रही। हालात को देखते हुए विमान को मुंबई के बजाय सूरत एयरपोर्ट की ओर डायवर्ट किया गया, जहां उसे उतारा गया। फिलहाल यात्री सूरत एयरपोर्ट पर हैं और मुंबई जाने के लिए आगे की जानकारी का इंतजार कर रहे हैं। अभी तक कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई है। रात के 8 बज चुके हैं, लेकिन फ्लाइट अभी भी सूरत एयरपोर्ट पर हैं।

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