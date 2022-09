Gunners Day : स्वदेशी तोप ‘अटैग्स‘ जल्द सीमा पर गरजेगी, 15 अगस्त को लाल किले से दी थी सलामी

आज मनाए जा रहे 196वें गनर्स डे के मौके पर भारतीय सेना के लिए अच्छी खबर आई है। स्वदेशी तोप ‘अटैग्स‘ (ATAGs) को जल्द सीमा पर तैनात किया जा सकता है। इसके कुछेक परीक्षण बाकी हैं। इस बार स्वतंत्रता दिवस के मौके पर पहली बार इसी स्वदेशी तोप से सलामी दी गई थी। आजादी के अमृत महोत्सव काल में यह बड़ी उपलब्धि है।

General Manoj Pande #COAS and All Ranks of #IndianArmy convey greetings and best wishes to All Ranks, Veterans & Families of Regiment of Artillery on 196th Gunners' Day.#GunnersDay#IndianArmy#InStrideWithTheFuture pic.twitter.com/eM9yToceiG