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iPhone और एंड्रॉइड फोन 10 हजार तक महंगा, आपके पास सिंतबर तक का मौका

वीडियो डेस्क/ अमर उजाला डॉट कॉम Published by: Published by: Pallavi Kashyap Updated Fri, 28 Aug 2026 04:39 PM IST

अगर आप नया iPhone या एंड्राइड खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो आने वाले दिनों में आपकी जेब पर थोड़ा ज्यादा बोझ पड़ सकता है। मेमोरी और चिपसेट की बढ़ती कीमतों की वजह से स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनियों पर दबाव बढ़ गया है ... और पढ़ें

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