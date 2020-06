राजनयिक वार्ता में भारत ने उठाया झड़प का मुद्दा, शांति से विवाद हल करने पर दोनों देश सहमत

विज्ञापन

Two sides discussed in detail developments in border areas including situation in eastern Ladakh: MEA after Sino-India diplomatic talks — Press Trust of India (@PTI_News) June 24, 2020

Indian side raised issue of violent face off in Galwan Valley on June 15 during diplomatic talks with China: MEA — Press Trust of India (@PTI_News) June 24, 2020

It was emphasised both sides should strictly respect and observe Line of Actual Control: MEA on diplomatic talks with China on border issue — Press Trust of India (@PTI_News) June 24, 2020

चीन और भारत के बीच राजनयिक वार्ता के बाद भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा है कि दोनों पक्षों ने पूर्वी लद्दाख में स्थितियों के साथ सीमा क्षेत्रों पर गतिविधियों को लेकर विस्तार से वार्ता की। मंत्रालय ने कहा कि भारतीय पक्ष ने चीन को पूर्वी लद्दाख में हाल के घटनाक्रमों पर अपनी चिंताओं से अवगत कराया।मंत्रालय ने कहा कि इस दौरान भारतीय पक्ष ने 15 जून को राजनयिक वार्ताओं के दौरान गलवां घाटी में दोनों पक्षों के सैनिकों के बीच हुई हिंसक झड़प का मुद्दा भी उठाया। वार्ता के दौरान इस बात पर जोर दिया गया कि दोनों पक्षों को वास्तविक नियंत्रण रेखा का कड़ाई से सम्मान और निरीक्षण करना चाहिए।विदेश मंत्रालय ने कहा कि दो पक्षों ने मौजूदा स्थिति को शांति से हल करने के लिए राजनयिक और सैन्य स्तरों पर संचार बनाए रखने पर सहमति व्यक्त की। बता दें कि दोनों देशों के बीच सीमा तनाव इस समय चरम पर है। 15 जून की रात हुई झड़प में भारत के 20 सैनिक शहीद हुए थे, जिसके बाद स्थिति और बिगड़ गई थी।