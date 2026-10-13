भारतीय नौसैना को मिलेगी नई ताकत: कारवार नौसैनिक अड्डे पर कमीशन होगा बहुउद्देशीय पोत समर्थक, क्यों है खास?

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भारतीय नौसेना 16 अक्तूबर, 2026 को कारवार स्थित नौसैनिक अड्डे पर 'समर्थक' को कमीशन करने जा रही है। रक्षा मंत्रालय की एक प्रेस विज्ञप्ति में इसकी जानकारी सामने आई है। विज्ञप्ति में कहा गया कि भारत सरकार की 'मेक इन इंडिया' पहल के तहत लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड (एल एंड टी लिमिटेड) द्वारा निर्मित, 'समर्थक' उन चार मल्टी-पर्पस वेसल्स (बहु-उद्देशीय जहाजों) में से पहला है जिन्हें भारतीय नौसेना में शामिल किया जा रहा है। भारतीय नौसेना में इसका शामिल होना देश की रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक और अहम पड़ाव होगा और यह नौसेना के भविष्य का एक महत्वपूर्ण हिस्सा तथा रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण अभियानों के लिए एक आदर्श 'उपयोगी' जहाज साबित होगा।