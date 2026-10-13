भारतीय नौसैना को मिलेगी नई ताकत: कारवार नौसैनिक अड्डे पर कमीशन होगा बहुउद्देशीय पोत समर्थक, क्यों है खास?
भारतीय नौसेना 16 अक्तूबर, 2026 को कारवार नौसैनिक अड्डे पर 'समर्थक' को कमीशन करेगी। एलएंडटी द्वारा निर्मित यह पहला मल्टी-पर्पस वेसल (बहु-उद्देशीय जहाज) रक्षा क्षेत्र में देश की आत्मनिर्भरता को और मजबूत करेगा।
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A new milestone in indigenous warship construction! The #IndianNavy is set to commission #Samarthak at Naval Base, Karwar, on 16 Oct 26. Built by @larsentoubro under the #MakeInIndia initiative, she is the first of four Multi-Purpose Vessels being inducted into the Navy. Designed for maritime surveillance & patrol, 𝙎𝙖𝙢𝙖𝙧𝙩𝙝𝙖𝙠 will also support a range of missions, including LIMO, trials, autonomous systems operations and HADR, strengthening the Navy’s operational versatility and self-reliance. 🔗 Read more https://t.co/1Qgo98upjt #AatmanirbharBharat @SpokespersonMoD
विज्ञापनविज्ञापन— SpokespersonNavy (@indiannavy) October 13, 2026
समर्थक की क्या है विशेषता?
इसे मुख्य रूप से समुद्री निगरानी और गश्त के लिए डिजाइन किया गया है। इसके अलावा 'समर्थक' जहाज कई अन्य कार्यों में भी सक्षम है, जैसे कि कम तीव्रता वाले समुद्री अभियान (एलआईएमओ), लक्षित डिप्लॉयमेंट और परीक्षण प्लेटफॉर्म, मानवरहित/ऑटोनॉमस सिस्टम के लिए मदरशिप, मानवीय सहायता और आपदा राहत (एचएडीआर), सीमित क्षमता वाले अस्पताल जहाज में बदलाव और बचाव (सैलवेज) अभियान इसमें शामिल हैं।
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किन विशेषताओं से लैस है समर्थक?
इसके एकीकृत युद्धक सूट (इंटीग्रेटेड कॉम्बैट सूट) में स्वदेशी सेंसर, हथियार और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम शामिल हैं, जिन्हें विशेष रूप से चुनौतीपूर्ण समुद्री माहौल में संचालन के लिए तैयार किया गया है। 'समर्थक' के प्रतीक चिह्न (क्रेस्ट) में लहरों से बाहर निकलते हुए एक शक्तिशाली भारतीय हाथी को दिखाया गया है, जो ताकत, बुद्धिमत्ता और फुर्ती का प्रतीक है। जहाज का आदर्श वाक्य है- 'विजयार्थम् एकनिष्ठता' यानी 'जीत ही हमारा एकमात्र लक्ष्य है'।