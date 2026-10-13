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भारतीय नौसैना को मिलेगी नई ताकत: कारवार नौसैनिक अड्डे पर कमीशन होगा बहुउद्देशीय पोत समर्थक, क्यों है खास?

Tue, 13 Oct 2026 05:38 PM IST
अमन मौर्या न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: अमन मौर्या Updated Tue, 13 Oct 2026 05:38 PM IST
सार

भारतीय नौसेना 16 अक्तूबर, 2026 को कारवार नौसैनिक अड्डे पर 'समर्थक' को कमीशन करेगी। एलएंडटी द्वारा निर्मित यह पहला मल्टी-पर्पस वेसल (बहु-उद्देशीय जहाज) रक्षा क्षेत्र में देश की आत्मनिर्भरता को और मजबूत करेगा।

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indian navy commission Multi-purpose support vessel samarthak karwar naval base make in india
समर्थक - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स

विस्तार
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भारतीय नौसेना 16 अक्तूबर, 2026 को कारवार स्थित नौसैनिक अड्डे पर 'समर्थक' को कमीशन करने जा रही है। रक्षा मंत्रालय की एक प्रेस विज्ञप्ति में इसकी जानकारी सामने आई है। विज्ञप्ति में कहा गया कि भारत सरकार की 'मेक इन इंडिया' पहल के तहत लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड (एल एंड टी लिमिटेड) द्वारा निर्मित, 'समर्थक' उन चार मल्टी-पर्पस वेसल्स (बहु-उद्देशीय जहाजों) में से पहला है जिन्हें भारतीय नौसेना में शामिल किया जा रहा है। भारतीय नौसेना में इसका शामिल होना देश की रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक और अहम पड़ाव होगा और यह नौसेना के भविष्य का एक महत्वपूर्ण हिस्सा तथा रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण अभियानों के लिए एक आदर्श 'उपयोगी' जहाज साबित होगा।
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समर्थक की क्या है विशेषता?
इसे मुख्य रूप से समुद्री निगरानी और गश्त के लिए डिजाइन किया गया है। इसके अलावा 'समर्थक' जहाज कई अन्य कार्यों में भी सक्षम है, जैसे कि कम तीव्रता वाले समुद्री अभियान (एलआईएमओ), लक्षित डिप्लॉयमेंट और परीक्षण प्लेटफॉर्म, मानवरहित/ऑटोनॉमस सिस्टम के लिए मदरशिप, मानवीय सहायता और आपदा राहत (एचएडीआर), सीमित क्षमता वाले अस्पताल जहाज में बदलाव और बचाव (सैलवेज) अभियान इसमें शामिल हैं।

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किन विशेषताओं से लैस है समर्थक?
इसके एकीकृत युद्धक सूट (इंटीग्रेटेड कॉम्बैट सूट) में स्वदेशी सेंसर, हथियार और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम शामिल हैं, जिन्हें विशेष रूप से चुनौतीपूर्ण समुद्री माहौल में संचालन के लिए तैयार किया गया है। 'समर्थक' के प्रतीक चिह्न (क्रेस्ट) में लहरों से बाहर निकलते हुए एक शक्तिशाली भारतीय हाथी को दिखाया गया है, जो ताकत, बुद्धिमत्ता और फुर्ती का प्रतीक है। जहाज का आदर्श वाक्य है- 'विजयार्थम् एकनिष्ठता' यानी 'जीत ही हमारा एकमात्र लक्ष्य है'।
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