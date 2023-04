Der Spiegel: जर्मनी की मैगजीन ने भारत की बढ़ती जनसंख्या पर छापा विवादित कार्टून, आईटी मंत्री ने कही ये बात

हालांकि कुछ भारतीयों ने इस कार्टून को सही बताया है। उनका कहना है कि यह सच है कि त्योहारों के दौरान लाखों भारतीय घर जाते हैं, तो कुछ ट्रेनें इस कार्टून की तरह ही दिखती हैं।



चीन के आगे झूक रहा जापान

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के वरिष्ठ सलाहकार कंचन गुप्ता ने भी इस कार्टून की आलोचना की है। उन्होंने कहा कि यह बेहद नस्लवादी है। डेर स्पीगल द्वारा भारत को इस तरह चित्रित करना वास्तविकता से कोई समानता नहीं रखता है। इसका मकसद भारत को नीचा दिखाना और चीन के आगे झुकना है।

उन्होंने आगे लिखा कि यह न्यूयॉर्क टाइम्स में प्रकाशित भारत के सफल मंगल मिशन का मजाक उड़ाने वाले नस्लवादी कार्टून से भी बुरा है।



👋🏽#Germany this is outrageously racist. @derspiegel caricaturing India in this manner has no resemblance to reality. Purpose is to show #India down and suck up to #China.

This is as bad if not worse than the racist cartoon in @nytimes lampooning India’s successful Mars mission. pic.twitter.com/z9MxcPQC7u