Indian Army: प्रोजेक्ट संजय और प्रोजेक्ट अवगत से सेना बनेगी आधुनिक और ज्यादा मारक, जानिए क्या होंगे बदलाव

बदलते वक्त और बढ़ती चुनौतियों को बीच भारतीय सेना को आधुनिक बनाने की तैयारी चल रही है। इसी के तहत सेना कई ऐसे प्रोजेक्ट पर काम कर रही है, जिनके पूरा होने के बाद हमारी सेना आधुनिक, ज्यादा मारक हो जाएगी। बता दें कि साल 2023 इस लिहाज से अहम होने जा रहा हैं क्योंकि इस साल सेना में कई तकनीकी बदलाव होने की संभावना है, जिसमें युद्ध क्षेत्र में सर्विलांस सिस्टम को बेहतर बनाने, प्रोजेक्ट ई-सिटरेप, प्रोजेक्ट अवगत और प्रोजेक्ट अनुमान आदि शामिल हैं।

सेना जिन अन्य प्रोजेक्ट पर काम कर रही है, उनमें SAMA(Situational Awareness Module for the Army), सेना का कॉम्बैट इंफोर्मेशन डिसिजन सपोर्ट सिस्टम शामिल है। इससे सेना में युद्धक्षेत्र में परिस्थिति को लेकर ज्यादा जागरुकता और समझ बढ़ेगी, जिससे युद्धक्षेत्र में होने वाले नुकसान को कम से कम किया जा सकेगा। सूत्रों के अनुसार, सामा प्रोजेक्ट को इसी महीने फील्ड सत्यापन के लिए कॉर्पस जोन में शुरू कर दिया जाएगा। इनके अलावा प्रोजेक्ट E-Sitrep (Situational Reporting Over Enterprise-Class GIS Platform), प्रोजेक्ट Avgat' (Army's Own Gati Shakti) और प्रोजेक्ट Anumaan को भी जल्द सेना में शामिल करने की तैयारी हो रही है।