‘भारत दबाव में नहीं बदलेगा सुरक्षा नीति’: मस्क को निशिकांत दुबे ने दिखाया आईना, स्टारलिंक विवाद पर छिड़ी जंग

भारत में सैटेलाइट इंटरनेट सेवा स्टारलिंक की एंट्री को लेकर बहस तेज हो गई है। इसी बीच भाजपा सांसद और संसदीय आईटी समिति के अध्यक्ष निशिकांत दुबे ने एलन मस्क को दोटूक जवाब देते हुए कहा है कि भारत किसी भी तरह के दबाव में अपनी सुरक्षा नीति नहीं बदलेगा। उन्होंने साफ कहा कि देश की सुरक्षा किसी भी कारोबारी हित से ऊपर है। दुबे के मुताबिक, स्टारलिंक से जुड़ी चुनौतियों को लेकर देश की सुरक्षा एजेंसियां गंभीर हैं और रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय तथा जांच एजेंसियां भी इनसे जुड़े संभावित खतरों पर चिंता जता रही हैं। उनका यह बयान ऐसे समय आया है, जब भारत में स्टारलिंक की व्यावसायिक सेवाएं शुरू करने की मंजूरी और सैटेलाइट इंटरनेट बाजार में प्रतिस्पर्धा को लेकर चर्चा चल रही है।

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