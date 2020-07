PM Narendra Modi in Leh: जवानों का हौसला बढ़ाने अचानक लेह पहुंचे पीएम मोदी, अब तक का अपडेट

12:11 PM, 03-Jul-2020

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लद्दाख दौरे पर अब राजनीति शुरू हो चुकी है। कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने इंदिरा गांधी के लेह दौरे की तस्वीर शेयर की है। शेयर की गई तस्वीर में इंदिरा गांधी सेना जवानों को संबोधित करती नजर आ रही हैं। तस्वीर के साथ मनीष तिवारी ने लिखा, 'जब वह (इंदिरा) लेह गई थीं तो पाकिस्तान को दो भागों में बांट दिया गया था। देखते हैं वह (मोदी) क्या करेंगे?'

After she visited Leh she sliced Pakistani into two. Let us see what he does ? https://t.co/m7XfzNenE8 pic.twitter.com/i5iYnOc54J