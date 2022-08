PM Modi: मेड इन इंडिया तोप से तिरंगे को सलामी, PM बोले- इस आवाज को सुनने के लिए कान तरस गए

आजादी के अमृत महोत्सव के मौके पर देश के नाम एक और उपलब्धि जुड़ गई। पहली बार लाल किले पर तिरंगे काे स्वदेशी तोप ने सलामी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में इसका जिक्र किया। उन्होंने कहा, 75 साल के बाद लाल किले पर तिरंगे को सलामी देने का काम पहली बार मेड इन इंडिया तोप ने किया है।

पीएम ने कहा, आजादी के 75 साल के बाद जिस आवाज को सुनने के लिए हमारे कान तरस रहे थे। आज 75 साल के बाद वो आवाज सुनाई दी है। उन्होंने कहा, आज देश की सेना के जवानों का हृदय से अभिनंदन करना चाहता हूं। मेरी आत्मनिर्भर की बात को संगठित स्वरूप में, साहस के स्वरूप में, सेना के जवानों और सेनानायकों ने जिस जिम्मेदारी के साथ कंधे पर उठाया, उनको आज मैं सैल्यूट करता हूं।

#WATCH | Made in India ATAGS howitzer firing as part of the 21 gun salute on the #IndependenceDay this year, at the Red Fort in Delhi. #IndiaAt75



(Source: DRDO) pic.twitter.com/UmBMPPO6a7