कैप्टन मच्छार प्रकरण: इमरान बोले- हर मुद्दे को इवेंट बनाने की कोशिश करती है भाजपा; पायलट को लेकर कही यह बात
आईएएनएस, नई दिल्ली। Published by: राकेश कुमार Updated Sun, 04 Oct 2026 05:42 PM IST
सार
इमरान मसूद ने कैप्टन स्मित मच्छर की बहादुरी की तारीफ करते हुए भाजपा पर इस मामले को राजनीतिक आयोजन बनाने का आरोप लगाया। गांधी परिवार की चुप्पी पर भाजपा के सवालों के जवाब में उन्होंने पायलट के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। मसूद ने राहुल गांधी के चुनाव आयोग के खिलाफ संघर्ष का समर्थन किया और ज्ञानेश कुमार पर निशाना साधा। साथ ही उन्होंने बिहार और बंगाल की सरकारों पर वोट चोरी के आरोप लगाए।
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विस्तार
कांग्रेस सांसद और उत्तर प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष इमरान मसूद ने फ्लाईदुबई के पायलट कैप्टन स्मित मच्छर की बहादुरी की तारीफ की है। उन्होंने कहा कि गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद पायलट ने अपनी और विमान में सवार अन्य लोगों की जान बचाई। मसूद ने भाजपा पर इस घटना को राजनीतिक आयोजन बनाने का आरोप लगाया।
गांधी परिवार की चुप्पी पर क्या बोले इमरान मसूद?
भाजपा ने कैप्टन मच्छर की बहादुरी पर गांधी परिवार की कथित चुप्पी को लेकर कांग्रेस नेतृत्व पर सवाल उठाए थे। पार्टी ने पूछा था कि कांग्रेस के बड़े नेताओं ने पायलट के साहस की सार्वजनिक रूप से तारीफ क्यों नहीं की, जबकि गांधी परिवार ने फलस्तीन में युद्ध को लेकर चिंता जताई थी। इस पर मसूद ने कहा कि भाजपा हर दूसरे मुद्दे को इवेंट बनाने की कोशिश करती है। उन्होंने पायलट के जल्द स्वस्थ होने की कामना भी की।
विमान में क्या हुआ था?
फ्लाईदुबई की उड़ान एफजेड1073 के कॉकपिट में सह-पायलट ने कथित तौर पर कैप्टन मच्छर पर हमला कर दिया था। इसमें पायलट गंभीर रूप से घायल हो गए। इसके बावजूद उन्होंने विमान में बड़े संकट को टालने में मदद की। बाद में विमान को सऊदी अरब के तबुक की ओर मोड़ दिया गया। विमान में 170 से अधिक लोग सवार थे।
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चुनाव आयोग को लेकर राहुल गांधी पर क्या कहा?
इतना ही नहीं, इमरान मसूद ने चुनाव आयोग को लेकर जारी विवाद पर भी अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि मुद्दे से ध्यान हटाने की कोशिश हो रही है, जबकि चुनाव आयोग के खिलाफ असली लड़ाई राहुल गांधी लड़ रहे हैं। मसूद ने दावा किया कि पिछले 70 वर्षों में चुनाव आयोग को लेकर जो भरोसा बना था, वह टूट गया है। उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें जवाब देना होगा और वह उन्हें चैन से नहीं बैठने देंगे।
बिहार और बंगाल की सरकारों पर क्या आरोप लगाए?
केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने चुनाव आयोग पर बार-बार सवाल उठाने के लिए कांग्रेस की आलोचना की थी। उन्होंने इसे जनता के जनादेश का अपमान बताते हुए कांग्रेस की पुरानी आदत कहा था। जवाब में मसूद ने भाजपा पर लोकतंत्र का अपमान करने का आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया कि बिहार और बंगाल में सरकारें वोट चोरी करके बनाई गई हैं और भाजपा चोरी के वोटों के दम पर सरकार चला रही है।
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गांधी परिवार की चुप्पी पर क्या बोले इमरान मसूद?
भाजपा ने कैप्टन मच्छर की बहादुरी पर गांधी परिवार की कथित चुप्पी को लेकर कांग्रेस नेतृत्व पर सवाल उठाए थे। पार्टी ने पूछा था कि कांग्रेस के बड़े नेताओं ने पायलट के साहस की सार्वजनिक रूप से तारीफ क्यों नहीं की, जबकि गांधी परिवार ने फलस्तीन में युद्ध को लेकर चिंता जताई थी। इस पर मसूद ने कहा कि भाजपा हर दूसरे मुद्दे को इवेंट बनाने की कोशिश करती है। उन्होंने पायलट के जल्द स्वस्थ होने की कामना भी की।
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विमान में क्या हुआ था?
फ्लाईदुबई की उड़ान एफजेड1073 के कॉकपिट में सह-पायलट ने कथित तौर पर कैप्टन मच्छर पर हमला कर दिया था। इसमें पायलट गंभीर रूप से घायल हो गए। इसके बावजूद उन्होंने विमान में बड़े संकट को टालने में मदद की। बाद में विमान को सऊदी अरब के तबुक की ओर मोड़ दिया गया। विमान में 170 से अधिक लोग सवार थे।
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चुनाव आयोग को लेकर राहुल गांधी पर क्या कहा?
इतना ही नहीं, इमरान मसूद ने चुनाव आयोग को लेकर जारी विवाद पर भी अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि मुद्दे से ध्यान हटाने की कोशिश हो रही है, जबकि चुनाव आयोग के खिलाफ असली लड़ाई राहुल गांधी लड़ रहे हैं। मसूद ने दावा किया कि पिछले 70 वर्षों में चुनाव आयोग को लेकर जो भरोसा बना था, वह टूट गया है। उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें जवाब देना होगा और वह उन्हें चैन से नहीं बैठने देंगे।
बिहार और बंगाल की सरकारों पर क्या आरोप लगाए?
केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने चुनाव आयोग पर बार-बार सवाल उठाने के लिए कांग्रेस की आलोचना की थी। उन्होंने इसे जनता के जनादेश का अपमान बताते हुए कांग्रेस की पुरानी आदत कहा था। जवाब में मसूद ने भाजपा पर लोकतंत्र का अपमान करने का आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया कि बिहार और बंगाल में सरकारें वोट चोरी करके बनाई गई हैं और भाजपा चोरी के वोटों के दम पर सरकार चला रही है।