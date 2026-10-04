कैप्टन मच्छार प्रकरण: इमरान बोले- हर मुद्दे को इवेंट बनाने की कोशिश करती है भाजपा; पायलट को लेकर कही यह बात

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भाजपा ने कैप्टन मच्छर की बहादुरी पर गांधी परिवार की कथित चुप्पी को लेकर कांग्रेस नेतृत्व पर सवाल उठाए थे। पार्टी ने पूछा था कि कांग्रेस के बड़े नेताओं ने पायलट के साहस की सार्वजनिक रूप से तारीफ क्यों नहीं की, जबकि गांधी परिवार ने फलस्तीन में युद्ध को लेकर चिंता जताई थी। इस पर मसूद ने कहा कि भाजपा हर दूसरे मुद्दे को इवेंट बनाने की कोशिश करती है। उन्होंने पायलट के जल्द स्वस्थ होने की कामना भी की।फ्लाईदुबई की उड़ान एफजेड1073 के कॉकपिट में सह-पायलट ने कथित तौर पर कैप्टन मच्छर पर हमला कर दिया था। इसमें पायलट गंभीर रूप से घायल हो गए। इसके बावजूद उन्होंने विमान में बड़े संकट को टालने में मदद की। बाद में विमान को सऊदी अरब के तबुक की ओर मोड़ दिया गया। विमान में 170 से अधिक लोग सवार थे।इतना ही नहीं, इमरान मसूद ने चुनाव आयोग को लेकर जारी विवाद पर भी अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि मुद्दे से ध्यान हटाने की कोशिश हो रही है, जबकि चुनाव आयोग के खिलाफ असली लड़ाई राहुल गांधी लड़ रहे हैं। मसूद ने दावा किया कि पिछले 70 वर्षों में चुनाव आयोग को लेकर जो भरोसा बना था, वह टूट गया है। उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें जवाब देना होगा और वह उन्हें चैन से नहीं बैठने देंगे।केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने चुनाव आयोग पर बार-बार सवाल उठाने के लिए कांग्रेस की आलोचना की थी। उन्होंने इसे जनता के जनादेश का अपमान बताते हुए कांग्रेस की पुरानी आदत कहा था। जवाब में मसूद ने भाजपा पर लोकतंत्र का अपमान करने का आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया कि बिहार और बंगाल में सरकारें वोट चोरी करके बनाई गई हैं और भाजपा चोरी के वोटों के दम पर सरकार चला रही है।