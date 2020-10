महाराष्ट्र में भारी बारिश: उत्तरी कोंकण समेत मुंबई और ठाणे में रेड अलर्ट घोषित

महाराष्ट्र के मुंबई और ठाणे समेत दूसरे इलाकों में बारिश का दौर शुरू हो गया है। गुरुवार को उत्तरी कोंकण के साथ मुंबई और ठाणे के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। यहां पर भारी बारिश की आशंका है।

For today (October 15) entire North Konkan is on red alert including Mumbai and Thane: IMD Mumbai. #Maharashtra