मौसम का हाल: नवंबर में नहीं होगा सर्दी का अहसास, सामान्य से ऊपर रहेगा पारा; चक्रवात अर्नब का असर रहेगा बेअसर

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आईएमडी ने बताया कि इस साल अक्तूबर में भारत में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी का एक प्रमुख कारण अल नीनो की मजबूत स्थिति हो सकती है।

अक्तूबर में देश का मासिक औसत अधिकतम तापमान 32.43 डिग्री रहा जो 1901 के बाद सबसे अधिक दर्ज किया गया। अक्तूबर के लिए सामान्य मासिक औसत अधिकतम तापमान 31.37 डिग्री सेल्सियस होता है।

बारिश के मोर्चे पर आईएमडी ने स्पष्ट किया है कि नवंबर में देश के अधिकांश हिस्सों में सामान्य से कम वर्षा होने का अनुमान है। मध्य, उत्तर-पश्चिम और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों को छोड़कर बाकी इलाकों में बारिश की कमी रह सकती है। पूरे देश में इस महीने के दौरान लंबी अवधि के औसत (एलपीए) की 77 प्रतिशत बारिश होने की संभावना है। 1971 से 2020 के आंकड़ों के आधार पर नवंबर में देश भर में बारिश का एलपीए लगभग 29.7 मिमी है।देश में नवंबर महीने में सामान्य अधिकतम तापमान अलग-अलग क्षेत्रों के अनुसार लगभग 25 से 32 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है। उत्तर भारत (दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान) में यह 27 से 30 डिग्री के बीच रहता है। दक्षिण भारत (गोवा, केरल, तमिलनाडु) में मौसम अपेक्षाकृत गर्म रहता है और अधिकतम तापमान 32 डिग्री या उससे उससे अधिक 33 डिग्री तक पहुंच जाता है। पहाड़ी क्षेत्रों (कूप/लेह/श्रीनगर) में यह 8 से 20 डिग्री सेल्सियस के बीच सिमट जाता है। मध्य और पूर्वी भारत में अधिकतम तापमान सामान्यतौर पर 28 से 30 डिग्री के बीच दर्ज किया जाता है।भूमध्यरेखीय प्रशांत महासागर में अभी बहुत मजबूत अल नीनो की स्थिति बनी हुई है। नवीनतम पूर्वानुमान भी नवंबर-दिसंबर में बहुत मजबूत अल नीनो का संकेत दे रहे हैं। अल नीनो एक जलवायु घटना है जिसकी वजह से आमतौर पर गर्मी बढ़ती है।