IAF: भारतीय उप वायुसेना प्रमुख ने तेजस ट्रेनर विमान में भरी उड़ान, राष्ट्रीय उड़ान परीक्षण केंद्र का किया दौरा

भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित ने पहले एलसीए तेजस ट्रेनर एयरक्राफ्ट में उड़ान भरी। उन्होंने तेजस की क्षमताओं का आकलन किया। वायुसेना के अधिकारियों ने बताया कि उप प्रमुख स्वदेशी लड़ाकू विमान परियोजनाओं के प्रगति का निरीक्षण करने के लिए राष्ट्रीय उड़ान परीक्षण केंद्र, एयरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी और हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड के तेजस डिवीजन का दौरा किया।

