आईफोन 18 प्रो की लॉन्चिंग: भारत के स्मार्टफोन बाजार में महज 9% हिस्सेदारी, फिर एपल की कमाई सबसे ज्यादा कैसे?

एपल स्मार्टफोन को पसंद करने वाले लोगों के लिए आज का दिन खास होने वाला है। कंपनी आईफोन 18 प्रो लॉन्च करने जा रही है। इस बार का लॉन्च इसलिए भी चर्चा का विषय बना हुआ है क्योंकि यह एपल के नए सीईओ जॉन टर्नस के कार्यकाल का पहला बड़ा आईफोन लॉन्च है। अक्सर लोगों का यह सवाल रहता है कि देश में एपल कम स्मार्टफोन बेचकर भी ज्यादा कमाई कैसे करता है?

लक्जमबर्ग - 3 स्विट्जरलैंड - 3 अमेरिका - 4 बेल्जियम - 4 डेनमार्क - 4 नीदरलैंड्स - 4, नॉर्वे - 4 ऑस्ट्रेलिया - 5 ऑस्ट्रिया - 5 फिनलैंड - 5 आयरलैंड - 5 जर्मनी - 5 कनाडा - 5 फ्रांस - 6 स्वीडन - 6 यूके - 7 न्यूजीलैंड - 7 सिंगापुर - 8 इटली - 8 UAE- 8 स्पेन - 9 चेकिया - 12 पोलैंड - 17 पुर्तगाल - 24 हंगरी - 27 चिली - 32 मलेशिया - 45 थाईलैंड - 61 ब्राजील - 77 तुर्किये - 89 वियतनाम - 99 फिलीपींस - 101 भारत - 160 कामकाजी दिन