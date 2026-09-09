कर्नाटक के PWD मंत्री जरकीहोली के ठिकानों पर ईडी की रेड: सांसद बेटी के परिसर भी खंगाले; कार्रवाई की वजह क्या?

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अधिकारियों ने बताया कि करीब 18 परिसरों की तलाशी ली जा रही है। इनमें 64 वर्षीय मंत्री सतीश जारकीहोली का बंगलूरू के डॉलर्स कॉलोनी स्थित परिसर भी शामिल है। ईडी की टीम इन जगहों पर दस्तावेजों और अन्य संभावित सबूतों की जांच कर रही है। हालांकि, एजेंसी ने अभी तक यह स्पष्ट नहीं किया है कि किस मामले को लेकर यह कार्रवाई की गई है।ईडी की कार्रवाई सतीश जारकीहोली की बेटी प्रियंका जारकीहोली तक भी पहुंची है। प्रियंका जारकीहोली चिक्कोडी लोकसभा सीट से सांसद हैं। अधिकारियों ने पुष्टि की है कि उनके परिसरों की भी तलाशी ली जा रही है। फिलहाल मामले में ईडी की ओर से कोई विस्तृत आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है।सबसे बड़ा सवाल यही है कि ईडी ने यह कार्रवाई किस मामले में की है। अधिकारियों ने केवल इतना बताया है कि तलाशी एक जांच के तहत की जा रही है। जांच किस आरोप या लेनदेन से जुड़ी है, इसकी जानकारी अभी सामने नहीं आई है। एजेंसी की कार्रवाई पूरी होने के बाद ही मामले की पूरी तस्वीर साफ होने की उम्मीद है।खबर अपडेट की जा रही है...