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कर्नाटक के PWD मंत्री जरकीहोली के ठिकानों पर ईडी की रेड: सांसद बेटी के परिसर भी खंगाले; कार्रवाई की वजह क्या?

Wed, 09 Sep 2026 10:06 AM IST
राकेश कुमार पीटीआई, बंगलूरू।
पीटीआई, बंगलूरू। Published by: राकेश कुमार Updated Wed, 09 Sep 2026 10:06 AM IST
सार

ईडी ने कर्नाटक के पीडब्ल्यूडी मंत्री सतीश जारकीहोली और उनकी सांसद बेटी प्रियंका जारकीहोली से जुड़े परिसरों पर छापेमारी की है। अधिकारियों के मुताबिक, करीब 18 ठिकानों पर तलाशी चल रही है। इनमें बंगलूरू की डॉलर्स कॉलोनी स्थित मंत्री का परिसर भी शामिल है। हालांकि, ईडी ने अभी तक यह नहीं बताया है कि कार्रवाई किस मामले की जांच के तहत की जा रही है।
 

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ED raids satish jarkiholi priyanka jarkiholi karnataka
ईडी की रेड - फोटो : @अमर उजाला ग्राफिक्स

विस्तार
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प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने बुधवार को कर्नाटक के पीडब्ल्यूडी मंत्री सतीश जारकीहोली से जुड़े ठिकानों पर छापेमारी की। अधिकारियों के मुताबिक, यह कार्रवाई एक जांच के सिलसिले में की जा रही है। जांच के दायरे में मंत्री की सांसद बेटी प्रियंका जारकीहोली से जुड़े परिसर भी शामिल हैं। फिलहाल ईडी की कार्रवाई जारी है और विस्तृत जानकारी का इंतजार है।
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मंत्री के बंगलूरू वाले ठिकाने पर भी तलाशी
अधिकारियों ने बताया कि करीब 18 परिसरों की तलाशी ली जा रही है। इनमें 64 वर्षीय मंत्री सतीश जारकीहोली का बंगलूरू के डॉलर्स कॉलोनी स्थित परिसर भी शामिल है। ईडी की टीम इन जगहों पर दस्तावेजों और अन्य संभावित सबूतों की जांच कर रही है। हालांकि, एजेंसी ने अभी तक यह स्पष्ट नहीं किया है कि किस मामले को लेकर यह कार्रवाई की गई है।
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जांच के घेरे में सांसद बेटी प्रियंका के परिसर 
ईडी की कार्रवाई सतीश जारकीहोली की बेटी प्रियंका जारकीहोली तक भी पहुंची है। प्रियंका जारकीहोली चिक्कोडी लोकसभा सीट से सांसद हैं। अधिकारियों ने पुष्टि की है कि उनके परिसरों की भी तलाशी ली जा रही है। फिलहाल मामले में ईडी की ओर से कोई विस्तृत आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है।
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कार्रवाई की वजह क्या?
सबसे बड़ा सवाल यही है कि ईडी ने यह कार्रवाई किस मामले में की है। अधिकारियों ने केवल इतना बताया है कि तलाशी एक जांच के तहत की जा रही है। जांच किस आरोप या लेनदेन से जुड़ी है, इसकी जानकारी अभी सामने नहीं आई है। एजेंसी की कार्रवाई पूरी होने के बाद ही मामले की पूरी तस्वीर साफ होने की उम्मीद है।

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