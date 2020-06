ये है मुंबई मेरी जान.. प्लेग से कोरोना तक कितनी बदल गई जिंदगी

{"_id":"5ee01dba3329761dbf7215eb","slug":"how-coronavirus-upended-20-million-lives-in-indias-finance-hub-six-mumbaikars-tell-about-change-of-lives-and-workspaces-bubonic-plague","type":"story","status":"publish","title_hn":"\u092f\u0947 \u0939\u0948 \u092e\u0941\u0902\u092c\u0908 \u092e\u0947\u0930\u0940 \u091c\u093e\u0928.. \u092a\u094d\u0932\u0947\u0917 \u0938\u0947 \u0915\u094b\u0930\u094b\u0928\u093e \u0924\u0915 \u0915\u093f\u0924\u0928\u0940 \u092c\u0926\u0932 \u0917\u0908 \u091c\u093f\u0902\u0926\u0917\u0940","category":{"title":"India News","title_hn":"\u0926\u0947\u0936","slug":"india-news"}}

मुंबई में फैले प्लेग की तुलना में कोरोना से हुई मौतों की संख्या कम है। एक अनुमान के अनुसार करीब 10 लाख लोग या यूं कहें कि मजदूर पलायन कर अपने गृह राज्य जा चुके हैं। मुंबई को देश की आर्थिक राजधानी कहा जाता है। जहां कभी साल 1896 में पानी के जहाजों के जरिए प्लेग ने कदम रखा था। आज वही मुंबई वैश्विक महामारी कोरोना वायरस की मार झेल रही है। क्योंकि मरीजों और मौतों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है।मुंबई में फैले प्लेग की तुलना में कोरोना से हुई मौतों की संख्या कम है। एक अनुमान के अनुसार करीब 10 लाख लोग या यूं कहें कि मजदूर पलायन कर अपने गृह राज्य जा चुके हैं।

How coronavirus upended 20 million lives in Indias finance hub, six Mumbaikars tell about change of lives and workspaces, bubonic plague