एआई: दवाओं की खोज में एआई की बढ़ती भूमिका, क्या लाइलाज बीमारियों के लिए नई दवाएं खोज पाएंगे वैज्ञानिक?

एआई की क्षमता में जिस तेजी से वृद्धि हो रही है, वह आने वाले समय में चिकित्सा क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव ला सकती है। आज के समय अल्जाइमर, AIDS, पार्किंस, टाइप-1 डायबिटीज जैसी कई बीमारियां हैं, जिनको पूरी तरह ठीक करने की दवाएं अभी तक नहीं हैं। हर साल बड़ी संख्या में लोगों की मृत्यु इन बीमारियों की वजह से होती है। वहीं दूसरी ओर एआई की क्षमता में तेजी से हो रहे विकास को देखते हुए कई रिसर्च पेपर में ये कहा जा रहा है कि आने वाले समय में एआई के जरिए ऐसी दवाओं की खोज की जा सकती है, जिनकी मदद से उन बीमारियों को ठीक किया जा सकता है जिनका इलाज अभी तक मौजूद नहीं है।

दवाओं की खोज और रिसर्च में एआई का बढ़ता इस्तेमाल

नई दवा बनाना सिर्फ लैबोरेट्री में किसी कैमिकल को मिलाने और उसके असर को देखने भर का काम नहीं है। किसी नई दवा की खोज करने की प्रक्रिया में पिछले कई वर्षों की रिसर्च, हजारों प्रयोग और बहुत बड़ी लागत होती है। वैज्ञानिकों को पहले यह समझना पड़ता है कि बीमारी शरीर में किस तरह काम कर रही है फिर ऐसे अणु की तलाश करनी होती है जो उस पूरी प्रक्रिया को प्रभावित करने का काम कर सकें। यह करने के बाद उसकी सुरक्षा, प्रभावशीलता और इंसानी शरीर पर उसका क्या असर है? उसकी लंबी जांच शुरू होती है।

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

रिसर्च की लागत हो सकती है कम

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यहीं पूरी तस्वीर बदलने की कोशिश कर रहा है। एआई बड़ी मात्रा में वैज्ञानिक डाटा का कम समय में विश्वलेषण करके उसमें से जरूरी चीजों को खोज सकता है। इस दौरान एआई उन पैटर्न को पहचानने में मदद कर सकता है, जिन्हें इंसानों के लिए अब तक पहचानना काफी मुश्किल काम था। इससे वैज्ञानिक संभावित दवाओं, नए अणुओं और उनके संभावित असर की पहचान पहले के मुकाबले ज्यादा सटीकता और तेजी से कर सकते हैं।हाल के वर्षों में एआई ने दवा खोजने के तरीके में काफी बदलाव लाना शुरू भी कर दिया है। अब इसका इस्तेमाल सिर्फ डाटा का विश्लेषण करने तक सीमित नहीं है। एआई की मदद से वैज्ञानिक प्रोटीन की संरचना को ज्यादा सटीक तरीके से समझने और संभावित दवा अणुओं को डिजाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। छोटे अणुओं से लेकर बड़े जैविक अणुओं तक इनके डिजाइन और बेहतर बनाने में भी एआई का इस्तेमाल अब काफी बढ़ रहा है।इन सबके अलावा ऐसे कई बड़े एआई मॉडल विकसित किए गए हैं, जिनका इस्तेमाल प्रोटीन से जुड़ी जटिल बायोलॉजिकल जानकारी को समझने और दवा विकसित करने की प्रक्रिया में किया जा रहा है। यानी किसी बीमारी के लिए सही टारगेट चुनने से लेकर उस टारगेट पर असर करने वाले संभावित अणु खोजने तक। यानी दवा की खोज करने के कई चरणों में एआई की भूमिका बढ़ती जा रही है।

अगर यह तकनीक लगातार बेहतर होती है, तो दवा की शुरुआती खोज में लगने वाला समय और रिसर्च की लागत कम हो सकती है। साथ ही वैज्ञानिक ऐसे अणुओं पर ज्यादा जल्दी ध्यान दे सकते हैं जिनके सुरक्षित और प्रभावी होने की संभावना बेहतर हो। हालांकि, एआई के कंप्यूटर आधारित अनुमान के बाद भी प्रयोगशाला परीक्षण और इंसानी क्लिनिकल ट्रायल जरूरी रहेंगे। इसलिए एआई दवा खोजने की पूरी प्रक्रिया को खत्म नहीं कर रहा बल्कि उसे तेज और ज्यादा डाटा-आधारित बनाने की दिशा में काम कर रहा है।



हालांकि, यहां ध्यान देने वाली बात ये है कि एआई किसी दवा को सीधे तैयार नहीं कर देता है। प्रयोगशाला परीक्षण, क्लिनिकल ट्रायल और सुरक्षा की जांच जरूरी होती हैं। यहां आपको जानना जरूरी है कि एआई को दवा खोजने की प्रक्रिया का विकल्प नहीं बल्कि वैज्ञानिकों की क्षमता बढ़ाने वाले एक शक्तिशाली उपकरण के रूप में समझना ज्यादा सही होगा।