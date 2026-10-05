यमन के अहम शहर पर हूतियों का कब्जा: सऊदी अरब की बढ़ेंगी मुश्किलें? गृहयुद्ध में अब तक 1.50 लाख लोगों की मौत

ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों ने दक्षिण-पश्चिमी यमन में एक और अहम इलाके पर कब्जा कर लिया है। रविवार को तुर्बाह शहर पर कब्जे के बाद हूती अब रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण प्रांतीय राजधानी ताइज की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं। यह घटनाक्रम सऊदी अरब समर्थित यमन सरकार के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। इसी बीच अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त यमन सरकार ने हूतियों के खिलाफ बड़े सैन्य अभियान का एलान किया है। करीब चार साल तक चले युद्धविराम के बाद सऊदी अरब और हूतियों के बीच बढ़े तनाव ने यमन के गृहयुद्ध को एक बार फिर भड़का दिया है।

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