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नमाज पढ़ने के बहाने किया था कैप्टन स्मिथ मच्छार पर को-पायलट ने हमला!

वीडियो डेस्क अमर उजाला डॉट कॉम Published by: Published by: Sumit Singh Updated Mon, 05 Oct 2026 12:24 PM IST

कैप्टन स्मित मच्छार पर हमला करने वाले को-पायलट को लेकर बताया जा रहा है की नमाज पढ़ने के बहाने उसने पायलट मच्छार पर हमला किया ... और पढ़ें

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