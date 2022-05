{"_id":"62735b76df30e24d715259c9","slug":"honor-killing-in-hyderabad-youth-killed-for-marrying-muslim-friend-bjp-asked-why-hat-crime-people-are-silent","type":"story","status":"publish","title_hn":"हैदराबाद में ऑनर किलिंग : मुस्लिम मित्र से शादी करने पर युवक को मार डाला, भाजपा ने पूछा सेकुलर चुप क्यों हैं?","category":{"title":"India News","title_hn":"देश","slug":"india-news"}}

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, हैदराबाद Published by: सुरेंद्र जोशी Updated Thu, 05 May 2022 10:37 AM IST