{"_id":"6275e5627fbfad7a8f509dba","slug":"honor-killing-case-in-hyderabad-nagaraju-sold-gold-chain-to-take-wife-for-eid-shopping","type":"story","status":"publish","title_hn":"हैदराबाद ऑनर किलिंग: मुस्लिम पत्नी की ईद की खरीदारी के लिए बेच दी थी अपनी सोने की चेन, ऑफिस से जल्दी निकल गया था नागराजू","category":{"title":"India News","title_hn":"देश","slug":"india-news"}}

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, हैदराबाद Published by: प्रांजुल श्रीवास्तव Updated Sat, 07 May 2022 08:50 AM IST