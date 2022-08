HarGharTiranga campaign: गृह मंत्री शाह ने सपत्नीक फहराया राष्ट्रध्वज, 'हर घर तिरंगा' अभियान शुरू

आजादी के अमृत महोत्सव के तहत आज से देशव्यापी 'हर घर तिरंगा' अभियान शुरू हो गया। देशभर में तिरंगा फहराया जा रहा है। गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली स्थित अपने निवास पर शुक्रवार सुबह अपनी पत्नी सोनल शाह के साथ तिरंगा फहराया। इसके साथ ही अभियान की औपचारिक शुरुआत हो गई।

