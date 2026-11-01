एक्सप्लेनर: जहां आंदोलन के लिए जुटा विपक्ष, क्या है उस रामलीला मैदान का 'जिन्ना' से 'अन्ना' तक का इतिहास?

सरकार के खिलाफ वह प्रदर्शन, जिसने मैदान को दी नई पहचान

अपने पिता की तरह ही इंदिरा गांधी ने भी रामलीला मैदान के महत्व को समझा। 1971 में जब भारत ने पाकिस्तान को युद्ध में परास्त करने के बाद जब अलग बांग्लादेश का निर्माण कराने में अहम भूमिका निभाई तो इसकी जीत का जश्न मनाने के लिए बड़ी रैली का आयोजन किया। यहां तब हजारों की संख्या में लोग जुटे थे।हालांकि, एक आंदोलन ऐसा भी रहा, जिसने इंदिरा गांधी को ही हिला दिया। 25 जून 1975 में लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का विरोध किया और सरकार को उखाड़ फेंकने का आह्वान किया। यहीं से रामधारी सिंह दिनकर की लोकप्रिय पंक्तियां- 'सिंहासन खाली करो कि जनता आती है' का नारा गूंजा और इंदिरा सरकार के खिलाफ माहौल बना। इसके बाद देश में आपातकाल की स्थिति बनी।फिर 1977 में कई विपक्षी नेताओं ने यहां एकत्र होकर जनता पार्टी की नींव रखी, जिसमें मोरारजी देसाई, चौ. चरण सिंह, चंद्रशेखर अटल बिहारी वाजपेयी और अन्य नेता शामिल थे। इसी जनता पार्टी ने आपातकाल के बाद देश पर बेहद कम समय के लिए शासन भी किया।