Heron Drones: हेरोन ड्रोन के जरिए की जा रही जंगली इलाकों की निगरानी, चप्पे-चप्पे पर आतंकियों की हो रही तलाश

जम्मू-कश्मीर के अनंतनाग में आतंकियों से मुठभेड़ के दौरान सेना और पुलिस के तीन अफसर शहीद हो गए। पूरे इलाके की घेराबंदी कर तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। इस बीच भारतीय सेना के अधिकारी ने बताया कि जहां आतंकवादियों के छिपे होने का संदेह है, वहां हेरोन ड्रोन के जरिए निगरानी की जा रही है। अत्यधिक सक्षम निगरानी पॉड वाले हेरोन ड्रोन लगातार जंगली इलाके के ऊपर उड़ान भर रहे हैं। जहां-जहां जरूरत है, नाइट विजन उपकरणों का उपयोग किया जा रहा है। इससे सुरक्षाकर्मी अंधेरे में बिना किसी बाधा के ऑपरेशन आगे बढ़ा रहे हैं। चिनार कोर लगातार स्थिति पर नजर रख रही है।

