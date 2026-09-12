भारी बारिश बनी आफत: मिजोरम में भूस्खलन, 14 साल के किशोर की मौत; चार घायल

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

मृतक की पहचान जोडिंगलियाना के रूप में हुई है। घायलों में से दो को इलाज के लिए पड़ोसी राज्य असम के सिलचर ले जाया गया, जबकि दो अन्य का उपचार वैरेंगटे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कराया जा रहा है।पुलिस के अनुसार, भूस्खलन से दो मकान और एक अन्य प्रतिष्ठान क्षतिग्रस्त हुआ है। क्षतिग्रस्त मकानों में एक दो मंजिला लकड़ी का बना मकान था, जबकि दूसरा असम शैली का मकान था। इन इमारतों में तीन परिवार रहते थे, जिनमें कुल 17 लोग शामिल हैं।कोलासिब के पुलिस अधीक्षक लालरिनपुइया वारते ने बताया कि भूस्खलन भारी बारिश के कारण हुआ। प्रशासन और पुलिस की टीमें मौके पर नुकसान का आकलन कर रही हैं। फिलहाल किसी अन्य व्यक्ति के मलबे में दबे होने की सूचना नहीं है। मिजोरम में लगातार बारिश के दौरान पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन का खतरा बढ़ जाता है। वैरेंगटे राज्य का महत्वपूर्ण सीमावर्ती कस्बा है और असम के कछार जिले से सड़क संपर्क के लिहाज से भी अहम है।