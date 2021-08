नायडू से मिले बिड़ला: संसद में दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं पर जताई चिंता, बोले- सदस्यों का अमर्यादित व्यवहार बर्दाश्त नहीं

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने गुरुवार को राज्यसभा के सभापति व उप राष्ट्रपति वेंकैया नायडू से मुलाकात की। उप राष्ट्रपति सचिवालय के अनुसार दोनों सदनों के प्रमुखों ने हालिया मानसून सत्र में संसद में हुई दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं पर चर्चा की और उन पर चिंता जताई। उन्होंने हंगामा करने वालों सांसदों पर कार्रवाई की आवश्यकता महसूस की।

M Venkaiah Naidu, Vice President and Chairman Rajya Sabha in a meeting with Speaker Lok Sabha Om Birla, reviewed the unfortunate sequence of events in the Parliament, during the recent session: Vice President Secretariat pic.twitter.com/V2TXGyiFJh