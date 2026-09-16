यूपीआई नियम:सरकार ने ₹2000 रुपए से ज्यादा पर लगाया शुल्क तो भड़क गए दुकानदार

{"_id":"6aa95660ae346c055c0a4b19","slug":"21-year-old-faiz-hasan-and-neha-sharma-won-the-rajasthan-civic-body-elections-2026-2026-09-15","type":"video","status":"publish","title_hn":"राजस्थान निकाय चुनाव में दिग्गजों के बीच Gen-Z का जलवा, 21 साल के फैज हसन और नेहा शर्मा ने जीता चुनाव","category":{"title":"India News","title_hn":"देश","slug":"india-news"}}