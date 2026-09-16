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UPI Rules: Shopkeepers outraged after government imposes charges on transactions exceeding ₹2,000.
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यूपीआई नियम:सरकार ने ₹2000 रुपए से ज्यादा पर लगाया शुल्क तो भड़क गए दुकानदार
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