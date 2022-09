Gujarat Band : महंगाई के खिलाफ कांग्रेस का आधे दिन का गुजरात बंद, सड़कों पर उतरे कार्यकर्ता

कांग्रेस ने महंगाई व बेरोजगारी के विरोध में आज आधे दिन का गुजरात बंद का आह्वान किया। इस प्रतीकात्मक बंद के दौरान अहमदाबाद व भरुच समेत कई शहरों में बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर उतर कर प्रदर्शन किया।

Gujarat | Congress workers protest in Bharuch as the party has called a 'symbolic bandh' today to protest against inflation and unemployment pic.twitter.com/ib8BL7TMJ0