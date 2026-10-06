एक्सप्लेनर: कौन हैं एसीपी विवेक भगत, जंतर-मंतर में हुए दो प्रदर्शनों के बीच क्यों चर्चा में आया उनका नाम?

जुलाई के प्रदर्शन के दौरान चर्चा में क्यों थे एसीपी भगत?

विवेक भगत इससे पहले जुलाई में नीट प्रश्नपत्र लीक को लेकर जंतर-मंतर पर हुए प्रदर्शन के दौरान हिंसा में घायल होने के बाद चर्चा में आए थे।



उस समय वह कनॉट प्लेस के एसीपी थे और जंतर-मंतर वाले इलाके में ड्यूटी पर तैनात थे। उन्होंने बताया था कि दिन की ड्यूटी के बाद वह शाम की पाली में भी ड्यूटी कर रहे थे।



उनके मुताबिक, वह रीगल भवन से संसद मार्ग होते हुए टॉल्स्टॉय मार्ग और संसद मार्ग की लाल बत्ती की ओर जा रहे थे। उनके साथ पांच-छह पुलिसकर्मी, प्रशिक्षु एसीपी रोहित और परिचालक नवनीत समेत अन्य पुलिसकर्मी मौजूद थे।



इस दौरान पुलिसकर्मियों पर पानी की बोतलें फेंकी जा रही थीं। भीड़ पुलिस के खिलाफ नारे लगा रही थी और आपत्तिजनक टिप्पणियां कर रही थी। इसी बीच एक पुलिसकर्मी भीड़ में फंस गया। विवेक भगत के मुताबिक उन्हें काफी मारा-पीटा गया और उनके सिर से खून बहने लगा।



उन्होंने बताया था कि उस पुलिसकर्मी को बचाने के लिए आगे बढ़ने पर भीड़ ने उन्हें भी घेर लिया और उनके साथ मारपीट की। उनके मुताबिक भीड़ बेहद उग्र थी और पुलिसकर्मियों को अलग-थलग कर उन पर हमला किया गया।



इस घटना में उनके चेहरे पर चोट आई, हाथों में सूजन हुई और उनके दांत टूट गए। अस्पताल की रिपोर्ट के मुताबिक, उनके दोनों हाथों, पैरों और कंधे पर कई चोटों के निशान थे और सिर के पीछे सूजन थी।