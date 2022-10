Gujarat: डिफेंस एक्सपो के कार्यक्रम में राजनाथ ने कही यह बात, आधार समेत इन मुद्दों पर जयशंकर ने पीएम को सराहा

गुजरात के आगामी विधानसभा चुनाव से पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर सोमवार को गुजरात में नजर आए। रक्षा मंत्री जहां गांधीनगर में आयोजित डेफ एक्सपो-2022 कर्टन रेजर कार्यक्रम में शामिल हुए, वहीं विदेश मंत्री ने 'मोदी एट 20' कार्यक्रम में हिस्सा लिया।

#WATCH | "In Ukraine's Sumy & Kharkiv, PM Modi made a call to Presidents Putin & Zelensky, told them our children are stuck... got the assurance that firing will not happen during that period & that is how we were able to get our children out," EAM Dr S Jaishankar in Gujarat pic.twitter.com/GSe7zD3eZ9