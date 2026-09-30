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Hindi News ›   World ›   UN: External Affairs Minister Jaishankar met Guterres; deliberated on several issues, including the West Asia

यूएन: विदेश मंत्री जयशंकर ने गुटेरेस से की मुलाकात, पश्चिम एशिया संघर्ष, यूक्रेन युद्ध समेत कई मुद्दों पर मंथन

Wed, 30 Sep 2026 11:36 AM IST
अमन मौर्या पीटीआई, न्यूयॉर्क
पीटीआई, न्यूयॉर्क Published by: अमन मौर्या Updated Wed, 30 Sep 2026 11:36 AM IST
सार

विदेश मंत्री एस जयशंकर ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के उच्च स्तरीय सप्ताह के समापन पर महासचिव एंटोनियो गुटेरेस से मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच पश्चिम एशिया के हालात, यूक्रेन युद्ध और जारी संघर्षों का ग्लोबल साउथ के देशों पर पड़ने वाले प्रभावों को कम करने पर विस्तृत बात हुई।

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UN: External Affairs Minister Jaishankar met Guterres; deliberated on several issues, including the West Asia
विदेश मंत्री जयशंकर ने गुटेरेस से की मुलाकात - फोटो : X @DrSJaishankar

विस्तार
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भारतीय विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र (यूएन) महासचिव एंटोनियो गुटेरेस से मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष और ग्लोबल साउथ देशों पर इनके असर पर चर्चा की। विदेश मंत्री की महासचिव गुटेरेस से यह मुलाकात मंगलवार को यूएन मुख्यालय में हुई। दोनों नेता यूएन महासभा के हाई-लेवल कार्यक्रमों के समापन के समय मिले। जयशंकर ने अपने एक्स हैंडल पर एक पोस्ट में कहा कि आज यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरेस से मिलकर खुशी हुई। हमारी बातचीत पश्चिम एशिया में जारी संघर्षों और उनके असर को कम करने की जरूरत पर केंद्रित थी। महासचिव के कार्यालय से जारी बैठक के विवरण में कहा गया है कि गुटेरेस और जयशंकर ने बहुपक्षवाद, भारत-यूएन सहयोग और भू-राजनीतिक घटनाक्रमों, जिनमें यूक्रेन युद्ध और पश्चिम एशिया के हालात शामिल हैं, पर चर्चा की।
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(खबर अपडेट की जा रही है)
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