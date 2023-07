Gujarat Accident: अहमदाबाद में तेज रफ्तार जगुआर ने भीड़ को कुचला, हादसे में पुलिस जवान सहित नौ लोगों की मौत

गुजरात के अमहदाबाद में भीषण सड़क हादसा हो गया। गुरुवार तड़के एक सड़क हादसे को देखने रुके लोगों को एक तेज रफ्तार कार ने कुचल दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, हादसे में नौ लोगों की मौत हो गई। जबकि, कई लोग घायल हैं। मौके पर पुलिस और एंबुलेंस ने मोर्चा संभाल लिया है।

