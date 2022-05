{"_id":"6290209aae491a194663b9dd","slug":"geetanjali-shree-wins-international-booker-prize-2022-for-tomb-of-sand","type":"story","status":"publish","title_hn":"International Booker Prize: गीतांजलि श्री के 'टॉम्ब ऑफ सैंड' ने जीता 2022 का अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार","category":{"title":"India News","title_hn":"देश","slug":"india-news"}}

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Jeet Kumar Updated Fri, 27 May 2022 06:21 AM IST