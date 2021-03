भाजपा नेता दिलीप गांधी का कोरोना से निधन, अटल सरकार में रहे थे मंत्री

पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता दिलीप गांधी की दिल्ली के निजी अस्पताल में निधन हो गया है। दिलीप गांधी की कोरोना जांच में रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, जिसके बाद से उनका इलाज चल रहा था। बता दें कि दिलीप गांधी पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी बाजपेयी की सरकार में मंत्री रह चुके थे।

Former Union Minister and BJP leader, Dilip Gandhi passed away at a private hospital in Delhi. He had tested positive for #COVID19 and was under treatment.