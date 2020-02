टेरी के पूर्व प्रमुख आर के पचौरी का 79 साल की उम्र में निधन

सार टेरी के पूर्व प्रमुख व संस्थापक निदेशक आर के पचौरी का गुरुवार को निधन हो गया। वह 79 साल के थे। लंबी बीमारी के चलते वह दिल्ली के एक अस्पताल में भर्ती थे। एक दिन पहले ही उन्हें लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर रखा गया था।

टेरी (द एनर्जी एंड रिसोर्सेस इंस्टीट्यूट) ने सोशल मीडिया पर पोस्ट के जरिए यह सूचना दी। टेरी ने ट्वीट कर कहा, 'बड़े ही दुख के साथ हम यह जानकारी दे रहे हैं कि टेरी के संस्थापक निदेशक डॉक्टर आरके पचौरी का निधन हो गया है। पूरा टेरी परिवार इस दुख की घड़ी में उनके परिवार के साथ है।'

It is with immense sadness that we announce the passing away of Dr RK Pachauri, the Founder Director of TERI. The entire TERI family stands with the family of Dr Pachauri in this hour of grief.

