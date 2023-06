कर्नाटक: फारुख अब्दुल्ला से मिले पूर्व PM देवगौड़ा, क्या कांग्रेस-BJP को चुनौती देने तैयार हो रहा तीसरा फ्रंट?

नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष और जनता दल (सेकुलर) के अध्यक्ष ने बुधवार को बेंगलुरु में मुलाकात की। नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष फारुख अब्दुल्ला और जेडी (एस) प्रमुख एचडी देवगौड़ा के साथ जेडीएस नेता एचडी कुमारस्वामी भी बातचीत में उपस्थित थे। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि अब विपक्ष एकजुटता के अलावा तीसरा फ्रंट भी 2024 लोकसभा चुनाव के लिए तैयार किया जा सकता है।

#WATCH | National Conference president Farooq Abdullah met former PM and JD(S) president HD Deve Gowda in Bengaluru, Karnataka. HD Kumaraswamy and others were also present at the meeting. pic.twitter.com/Vm5nJLYBRH