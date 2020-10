ओडिशा विधानसभा के पूर्व स्पीकर शरत कुमार का कोरोना से निधन

बीजू जनता दल के नेता और ओडिशा विधानसभा के पूर्व स्पीकर और प्रख्यात लेखक शरत कुमार कर का सोमवार को कोरोना के कारण निधन हो गया। वे 81 वर्ष के थे। उनका इलाज भुवनेश्वर के एक निजी अस्पताल में चल रहा था।

Former Odisha Assembly Speaker Sarat Kumar Kar passes away at 81. He was admitted at a private hospital after being tested positive for #COVID19. pic.twitter.com/JudvDEAlib