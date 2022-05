Politics on Hanuman Chalisa: पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने महासंकल्प बैठक में किया 'हनुमान चालीसा' का पाठ, देखें वीडियो

महाराष्ट्र में अजान वर्सेज हनुमान चालीसा विवाद थमता नजर नहीं आ रहा है। नवनीत राणा के बाद आज यानी रविवार को महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई में अन्य भाजपा नेताओं के साथ महासंकल्प बैठक में हनुमान चालीसा का पाठ किया। वहीं, इससे एक दिन पहले महाराष्ट्र के अमरावती से सांसद नवनीत राणा ने शनिवार को अपने पति और महाराष्ट्र के विधायक रवि राणा और समर्थकों के साथ हनुमान चालीसा का पाठ किया था।

#WATCH | Asadudin Owaisi goes and pays tribute to Aurangzeb on his grave and you keep seeing that, you should feel ashamed of it. Listen to me Owaisi, even a dog will not pee on the identity of Aurangzeb...: Former Maharashtra CM and BJP leader Devendra Fadnavis, in Mumbai pic.twitter.com/odneDyNvtZ