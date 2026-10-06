फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   India News ›   110 IPS Officers Became Police Chiefs Without Special Foundation Course, Now to Undergo 90-Day Training

110 आईपीएस पुलिस कप्तान तो बन गए: मगर ट्रेनिंग में फाउंडेशन कोर्स करने से चूके, करनी होगी 90 दिन की पढ़ाई

Tue, 06 Oct 2026 10:13 PM IST
जितेंद्र भारद्वाज
Jitendra Bhardwaj जितेंद्र भारद्वाज
Updated Tue, 06 Oct 2026 10:13 PM IST
विज्ञापन
110 IPS Officers Became Police Chiefs Without Special Foundation Course, Now to Undergo 90-Day Training
आईपीएस - फोटो : एएनआई
भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) के 110 अधिकारी, पुलिस कप्तान तो बन गए हैं, लेकिन वे ट्रेनिंग के दौरान किन्हीं कारणों से 'स्पेशल फाउंडेशन कोर्स' करने से चूक गए। डीओपीटी ने अब इन सभी बैकलॉग आईपीएस के लिए 90 दिन के कोर्स का शेड्यूल तैयार किया है। ये आईपीएस, जिस भी कैडर में हैं, वहां की अथॉरिटी से इन्हें तुरंत रिलीव करने के लिए कहा गया है।
विज्ञापन

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) को सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी (एसवीपीएनपीए) की तरफ से 29 सितंबर को उक्त बैकलॉग आईपीएस की सूची प्राप्त हुई है। 'स्पेशल फाउंडेशन कोर्स' करने वाले 110 आईपीएस की सूची में 2019 से लेकर 2024 तक के बैच के अफसर शामिल होंगे। 
विज्ञापन


इन आईपीएस के लिए दो 'स्पेशल फाउंडेशन कोर्स' का शेड्यूल तय किया गया है। पहले समूह में 17 आईपीएस शामिल किए गए हैं। इनका कोर्स 26 अक्तूबर से 18 दिसंबर तक चलेगा। इसमें सिविल सर्विस परीक्षा 2020, बैच 2021 के आईपीएस रहेंगे। यह कोर्स हरियाणा इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन (हिपा) गुरुग्राम में आयोजित होगा।  
विज्ञापन
विज्ञापन








दूसरे समूह में 93 आईपीएस के कोर्स का शेड्यूल तय किया गया है। इसमें सिविल सर्विस परीक्षा 2021, बैच 2022 के 22 आईपीएस, सिविल सर्विस परीक्षा 2022, बैच 2023 के 28 आईपीएस और सिविल सर्विस परीक्षा 2023, बैच 2024 के 33 आईपीएस शामिल होंगे। इनका कोर्स 12 अक्तूबर से 18 दिसंबर तक चलेगा। यह कोर्स डॉ. एमसीआर एचआरडी इंस्टीट्यूट ऑफ तेलंगाना, में संपन्न होगा।

आईपीएस अधिकारी की पदोन्नति और वरिष्ठता, ट्रेनिंग अकादमी में होने वाली विभिन्न परीक्षा/कोर्स में आने वाले नंबरों के आधार पर तय होती है। आईपीएस अधिकारियों का बैकलॉग कोर्स, जिसे स्पेशल फाउंडेशन कोर्स कहा जाता है, यह एक अनिवार्य प्रशिक्षण है। यह कोर्स उन अफसरों के लिए आयोजित किया जाता है, जो किन्हीं कारणों से तय समय पर अपना सामान्य या प्रारंभिक फाउंडेशन कोर्स पूरा नहीं कर पाते हैं। यदि कोई आईपीएस, इस बैकलॉग कोर्स को छोड़ देता है या इसमें उपस्थित नहीं होता है, तो डीओपीटी द्वारा संबंधित राज्यों या कैडर कंट्रोलिंग अथॉरिटी को ऐसे अफसरों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई करने की चेतावनी दी जाती है। 


इस तरह का कोर्स, शैक्षणिक और गैर-शैक्षणिक हिस्सों का एक मिश्रण होता है। इसमें कानून, सामान्य जन से जुड़ी नीतियां, बेसिक अर्थशास्त्र, और डेटा एनालिटिक्स जैसे अलग-अलग विषयों के करीब डेढ़ दर्जन मॉड्यूल होते हैं। गैर-शैक्षणिक हिस्से में फील्ड विजिट, खासतौर पर गांवों का दौरा शामिल रहता है। विकास की प्रक्रिया में सभी को साथ लेकर चलना और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े समकालीन मुद्दे भी उक्त ट्रेनिंग मॉड्यूल का हिस्सा होते हैं। आईपीएस अधिकारी के लिए उसके फील्ड से जुड़े कई ऐसे मॉड्यूल भी उक्त कोर्स में शामिल किए जाते हैं, जो उनकी रोजमर्रा की ड्यूटी के लिए जरूरी होते हैं। 

 
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News apps, iOS Hindi News apps और Amarujala Hindi News apps अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed