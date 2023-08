Karnataka: एचडी कुमारस्वामी बंगलूरू के अस्पताल में भर्ती, डॉक्टर बोले- हालत स्थिर, की जा रही कड़ी निगरानी

पूर्व मुख्यमंत्री और जेडीएस के वरिष्ठ नेता एचडी कुमारस्वामी को बुखार की शिकायत के बाद बुधवार (30 अगस्त) को बंगलूरू के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। उनके करीबी सूत्रों ने बताया कि कुमारस्वामी को पिछले सप्ताह व्यस्त गतिविधि के कारण बुखार और थकान हो गई थी। अपोलो स्पेशलिटी अस्पताल, जयनगर ने सुबह 11 बजे एचडी कुमारस्वामी का स्वास्थ्य बुलेटिन जारी किया।स्वास्थ्य बुलेटिन में बताया गया कि वर्तमान में वह हेमोडायनामिक रूप से स्टेबल, कंफर्टेबल और कोहेरेंट हैं और उन्हें कड़ी निगरानी में रखा गया है।

Health bulletin on HD Kumaraswamy | "Currently, he is hemodynamically stable, comfortable and coherent and has been kept under close observation," Apollo Specialty Hospital, Jayanagar