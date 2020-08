कर्नाटक: चित्रदुर्ग में बस में लगी आग, पांच यात्री जिंदा जले, 27 घायल

कर्नाटक के चित्रदुर्ग में एक निजी बस में आग लगने से पांच लोगों की मौत हो गई है और 27 लोग घायल हो गए। ये बस बंगलूरू से विजयपुरा जा रही थी और चित्रदुर्ग हाईवे पर आकर इसमें अचानक से आग लग गई। आग लगने के दौरान बस में 32 यात्री सवार थे।

Karnataka: Five people, including a baby, charred to death and 27 injured, last night in Hiriyur near Chitradurga district, after their bus caught fire on National Highway 4. The injured have been shifted to hospital. pic.twitter.com/Je1PxEbTv4